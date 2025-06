Período de férias exige proteção extra: conheça o seguro viagem 

O primeiro semestre está terminando e, com ele, começam a sair do papel os planos para viajar e curtir as férias do meio do ano. Além de não se esquecer de nada na hora de fazer a mala, checklist, documentos, é importante também se lembrar que proteção nunca é demais.

Segundo a pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025, seis a cada dez brasileiros durante esse período de férias realizam ao menos uma viagem de lazer por ano. Embora todo o planejamento seja essencial, ainda assim imprevistos podem surgir – e é aí que entra o seguro viagem.

Mas, afinal, o que esse produto cobre? Ele é realmente importante? Vale a pena o custo-benefício? A seguradora Generali, que completou 100 anos recentemente no Brasil, esclarece essas questões.

O seguro viagem foi criado para oferecer proteção financeira e tranquilidade durante toda a jornada do turista, seja ela por férias ou a trabalho. Com ele, é possível explorar o mundo com segurança em diversas situações inesperadas. O produto garante acesso rápido a serviços essenciais.

“Embora não seja obrigatório, ele oferece tranquilidade em situações inesperadas durante a viagem. Em emergências, o seguro facilita a resolução de problemas, reduzindo o estresse e agilizando o atendimento ao cliente”, destaca Claudia Lopes, Diretora Comercial e Marketing da Generali.

Em 26 países europeus do Tratado de Schengen, nos Emirados Árabes e na Austrália, o seguro com coberturas específicas é obrigatório para permitir a entrada no território. Além disso, é um requisito de entrada em alguns países da América do Sul, como Venezuela, Equador e Uruguai.

A cobertura é bastante ampla em uma gama de situações, entre elas destacam-se a assistência médica e hospitalar em caso de doenças ou acidentes, proteção contra extravio de bagagens, assistência jurídica e até mesmo reembolso por cancelamento de viagem. Esses serviços são fundamentais para que o viajante não precise arcar com altos custos imprevistos que podem comprometer significativamente o orçamento.

Além das coberturas básicas, alguns planos e opções de contratação incluem benefícios adicionais, como a cobertura para práticas esportivas, assistência odontológica, repatriação em caso de falecimento e auxílio em situações de perda de documentos. Estes serviços proporcionam um suporte abrangente, garantindo que o viajante esteja protegido em diversos cenários, desde os mais comuns até os mais inusitados. Com tantas opções de cobertura, é possível personalizar o seguro de acordo com as necessidades específicas de cada viagem, tornando-o um investimento flexível e adaptável.