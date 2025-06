Âncora lança consórcio de ouro autorizado pelo Banco Central

A Âncora Consórcios anunciou o lançamento do primeiro consórcio de investimento em ouro autorizado pelo Banco Central do Brasil. A nova modalidade permite a aquisição do metal por meio de parcelas fixas e sem juros, inserindo o ouro, tradicionalmente considerado um ativo de proteção, na estrutura já conhecida dos consórcios.

Segundo Anderson Ferreira, diretor da Âncora Consórcios, o produto busca oferecer uma alternativa de investimento em tempos de instabilidade econômica, com foco em acessibilidade e planejamento. “O ouro tem mantido seu valor ao longo do tempo. Incorporá-lo ao modelo de consórcio amplia o acesso ao ativo sem a necessidade de grandes aportes iniciais”, afirma.

Com funcionamento semelhante ao de consórcios tradicionais, o novo produto conta com cotas, sorteios mensais e possibilidade de oferta de lances. Os clientes contemplados poderão escolher entre manter o metal em custódia, retirá-lo fisicamente ou revendê-lo, com apoio de uma empresa de valores parceira da administradora.

A companhia afirma que todo o processo de compra, custódia e revenda será intermediado com suporte técnico e operacional. A custódia, caso escolhida, será realizada por instituição especializada no manuseio e armazenamento de metais preciosos.

A novidade chega em um momento de expansão da Âncora Consórcios, que projeta movimentar R$ 8,1 bilhões em créditos até o final de 2025. No primeiro trimestre deste ano, a empresa registrou crescimento de 106% no volume de créditos comercializados, em comparação com o mesmo período de 2024 – de R$ 883,2 milhões para R$ 1,8 bilhão.