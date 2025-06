Meutudo lança seguro de vida com planos e preços acessíveis

A meutudo, fintech especializada em crédito consignado, amplia seu portfólio e anuncia o lançamento do Seguro Vida Protegida. Com planos a partir de R$ 6,23 mensais, o seguro oferece cobertura para morte natural ou acidental, invalidez total por acidente, diárias por internação hospitalar em caso de acidente e assistência funeral. O seguro é ativado 24 horas após a contratação, além de contar com sorteios mensais de R$ 10 mil bruto de impostos.

A nova solução representa uma oportunidade para públicos que historicamente têm menor acesso a esse tipo de proteção, como profissionais autônomos. A contratação do seguro é 100% digital, em linha com a proposta de desburocratizar o acesso a serviços financeiros, característica da meutudo, que já conta com uma base de mais de 13 milhões de clientes.

“Queremos oferecer uma alternativa simples e acessível para quem, normalmente, fica de fora dos seguros convencionais, garantindo a proteção financeira de mais brasileiros”, explica Marco Feitoza, Head de Seguros da meutudo.

O Seguro Vida Protegida oferece cobertura integral em caso de invalidez total por acidente e diárias de internação hospitalar decorrente de acidente. No caso de falecimento, o seguro garante o pagamento integral da cobertura aos beneficiários. Também está prevista a cobertura para assistência funeral, com reembolso ou prestação dos serviços relacionados. O seguro permanece ativo enquanto o cliente mantiver o prêmio em dia e o valor de contratação é ajustado conforme o perfil de cada cliente.

A entrada da meutudo no setor de seguros marca um novo capítulo na história da fintech, que se torna a primeira do segmento a oferecer esse tipo de serviço. Para garantir a solidez e a credibilidade do novo produto, a empresa firmou uma parceria com a Icatu Seguros.

“A meutudo chegou para oferecer uma alternativa simples e acessível aos seguros tradicionais. Queremos proporcionar conforto e proteção de forma descomplicada, tanto para quem contrata quanto para quem fica. Nossa missão é levar a mesma inovação e facilidade para os seguros que trouxemos para o crédito”, afirma Feitoza.