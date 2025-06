ESSOR cria produto exclusivo para agentes de cargas

A ESSOR Seguros, em parceria com a Albatroz MGA, empresa especializada na gestão de riscos de transporte de cargas, lançou o seguro de Erros e Omissões (E&O) voltado especialmente para esse agentes. “Com foco na inovação e na oferta de soluções integradas, lançamos um produto exclusivo e personalizado. Além de proporcionar benefícios competitivos aos clientes, ele garante tranquilidade e proteção para suas operações,” enfatiza Maurício Silva, head of marine da ESSOR.

Responsável pela organização e coordenação do transporte de mercadorias, o agente de cargas atua como intermediário entre os remetentes e os transportadores, garantindo que as cargas sejam entregues de maneira eficiente e segura. Entre as suas responsabilidades estão a negociação de tarifas, a preparação de documentos de transporte, a coordenação logística e o acompanhamento do status das entregas.

Como a atividade é sujeita a uma grande variedade de riscos, o seguro de E&O da ESSOR oferece entre as principais coberturas: Erros & Omissões, que protege contra falhas na prestação de serviços, como, por exemplo, erros na documentação que possam causar prejuízo ao cliente; Responsabilidade Civil, que cobre danos a terceiros durante a execução dos serviços; Defesa Jurídica, que garante assistência em processos legais decorrentes de reclamações de clientes ou terceiros e Indenizações, pagamento indenizando por prejuízos financeiros causados por erros ou omissões.

Além das coberturas serem adaptadas as necessidades específicas dos agentes de cargas, Maurício Silva destaca como um dos benefícios que o segurado tem ao contratar o seguro de E&O da ESSOR, a maior credibilidade frente a concorrência no setor. “Ao demonstrar compromisso com a qualidade e a segurança dos serviços prestados, ele, consequentemente, melhora a sua reputação profissional”, conclui o head of marine da ESSOR.