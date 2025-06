Certificação em previdência da ENS encerra matrículas em breve

A previdência complementar no Brasil segue em expansão. Em 2024, o setor encerrou o ano com uma arrecadação acumulada de R$ 2,91 trilhões, o equivalente a 25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo dados do Relatório Gerencial de Previdência Complementar (RGPC), elaborado pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar.

No período de 12 meses até setembro do ano passado, foram pagos cerca de R$ 98 bilhões em benefícios, atendendo aproximadamente 950 mil aposentados e beneficiários.

Diante desse cenário, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) lançou a Certificação Avançada em Previdência Complementar, voltada à capacitação de profissionais que atuam ou desejam atuar no segmento. O curso oferece 18 horas de formação e aborda de forma prática o funcionamento da previdência complementar aberta.

Entre os temas tratados estão planejamento financeiro, aposentadoria, sucessão patrimonial, aspectos fiscais e análise comparativa entre diferentes tipos de planos. A proposta é atender à demanda crescente por profissionais especializados, especialmente nos setores financeiro e de seguros.

As aulas têm início previsto para o dia 16 de junho, e as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, 13 de junho. O valor do curso pode ser parcelado em até 10 vezes de R$ 268,00. Pagamentos à vista recebem desconto de 10%.

Mais informações e matrículas estão disponíveis no site da ENS.

N.G.