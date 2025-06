Inter oferece condições especiais durante semana de consórcios

O Inter realiza, entre os dias 9 e 15 de junho, a quarta edição da Inter Consórcio Week. Durante o período, serão oferecidas condições diferenciadas para contratação de consórcios por meio do Super App da instituição financeira.

Entre os benefícios anunciados, está a redução na primeira parcela para quem adquirir cartas de crédito de até R$ 50 mil, que será de R$ 7. Para valores acima desse limite, o desconto é de 80% na primeira parcela. A partir da segunda parcela, em ambos os casos, o pagamento será de 50% do valor original até a contemplação. A campanha também inclui o chamado Plano Conforto, com parcelas reduzidas e lineares até o recebimento da carta de crédito.

As cartas de crédito disponíveis variam entre R$ 4 mil e R$ 515 mil, e podem ser utilizadas para aquisição de bens e serviços como imóveis, veículos, eletrônicos, móveis, viagens, reformas e procedimentos estéticos. A contratação do consórcio é feita de forma digital.

A ação é promovida em parceria com a BAMAQ Consórcios, empresa com mais de 30 anos de atuação no setor. Desde 2019, o Inter contabiliza mais de R$ 3,8 bilhões em cartas de crédito contratadas de forma digital.

Segundo Thiago Bello, superintendente de Produtos Digitais de Seguros do Inter, a campanha visa estimular o planejamento financeiro por meio do consórcio como alternativa para aquisição de bens e serviços. “Desenvolvemos a Inter Consórcio Week para mostrar aos nossos clientes que é possível realizar sonhos e se organizar com tranquilidade até a conquista do bem. O consórcio é uma alternativa inteligente para grandes aquisições e no Inter tudo acontece de forma simples, 100% digital, com transparência e a opção de pagar parcelas mais baixas até a contemplação”.

Entre os diferenciais apontados pela instituição estão a possibilidade de utilização do FGTS para acelerar a contemplação no caso de consórcios imobiliários, ausência de cobrança de juros e de entrada, além da liberação média da carta de crédito em até cinco dias após o envio da documentação.

N.G.