Avanza lança plataforma para ampliar acesso a seguros

A assessoria Avanza estreia no mercado brasileiro com a proposta de ampliar o acesso de corretores a produtos de seguros especializados por meio de uma plataforma digital. A empresa atua com soluções como seguros Cyber, Responsabilidade Civil Profissional (RC Profissional), Garantia, Transportes e Empresariais, conectando corretores e seguradoras em um ambiente de apoio técnico e tecnológico.

A plataforma, oferecida gratuitamente aos corretores parceiros, funciona como um marketplace. Nela, é possível realizar atividades como gestão de leads, cotações, propostas, administração de apólices e acompanhamento de carteira, com indicadores comparativos de desempenho.

“O corretor brasileiro muitas vezes tem acesso restrito a produtos mais específicos por falta de capacitação ou de relacionamento com seguradoras especializadas. Nosso objetivo é eliminar essas barreiras, oferecendo suporte técnico e tecnológico para que esses profissionais possam ampliar sua atuação”, afirma Ana Mello, sócia-diretora da Avanza, responsável por Negócios & Clientes.

Com o aumento da procura por soluções voltadas à proteção digital e responsabilidade profissional, produtos como o seguro Cyber e o RC Profissional ganham espaço no portfólio das corretoras. O seguro Cyber tem sido adotado por empresas de diversos portes, especialmente pequenas e médias, como forma de mitigar riscos relacionados a ataques virtuais.

No caso do RC Profissional, a cobertura atende demandas por proteção contra eventuais danos causados no exercício de atividades técnicas. A Avanza também trabalha com seguros de Garantia, voltados ao cumprimento de obrigações contratuais; Transportes, para operações logísticas; e Empresarial, voltado a PMEs.

Segundo Dionísio Cunha, sócio-diretor responsável por Tecnologia, a proposta é oferecer um ambiente digital que contribua para a eficiência na operação e facilite o relacionamento entre corretores e seguradoras.

A empresa também investe na qualificação dos corretores parceiros por meio de workshops, treinamentos e consultoria. A intenção é apoiar o desenvolvimento técnico e comercial desses profissionais, além de auxiliar seguradoras no acesso a um canal estruturado para distribuição de produtos.

“Acreditamos que o uso de tecnologia e inteligência de mercado pode transformar o dia a dia dos corretores e facilitar a adaptação às mudanças do setor”, complementa Ana Mello.

N.G.