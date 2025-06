Seguradora ALM: Um ano de virada

EXCLUSIVO – O CEO da Seguradora ALM, Alexandre Dominguez, conta como conseguiu reverter o prejuízo da seguradora em ganhos. O crescimento em 2024 foi de 37% em prêmios, o que contribuiu para o equilíbrio

Revista Apólice: Quais foram os resultados de 2024 para a Seguradora ALM?

Alexandre Dominguez: Posso afirmar que 2024 foi o ano da virada! Herdamos uma companhia com um prejuízo de R$ 7 milhões. Para sanear e estabilizar, reestruturamos profundamente a operação. Redesenhamos processos, automatizamos etapas, digitalizamos a jornada do cliente e passamos a tomar decisões com base em dados. Junto a isso, crescemos 37% em prêmios e zeramos o resultado.

Mudamos a sede para Copacabana, no melhor ponto corporativo. Houve uma mudança também na logomarca. Ao mesmo tempo, estamos abrindo lojas em todos os pontos do Rio de Janeiro, com a Rio Pax, nosso principal parceiro. Reestruturamos toda a comunicação, privilegiando a Vida. Afinal, nossos seguros são PARA A VIDA, e não somente de vida.

Fomos autorizados pela Susep a operar em seguros de pessoas e de danos em todo o território nacional. E encerramos o ano com produtos mais competitivos, uma rede de corretores engajada, operação nacional e resultados positivos. Foi uma conquista que consolidou a nossa superação.

REVISTA APÓLICE: Quais produtos tiveram melhor resultado?

Nosso principal destaque foi o seguro de vida, que se tornou nosso carro-chefe. Trata-se de um produto com contratação digital, coberturas simples e valor percebido real no dia a dia do segurado. Também tivemos ótima recepção com soluções prestamistas. Esse foi outro ponto em que passamos a trabalhar com o conceito de soluções para os clientes. E não exatamente, produtos.

REVISTA APÓLICE: Quais são as expectativas para 2025 em termos de novos produtos e serviços?

Em 2025, lançamos uma solução focada em proteção de renda para profissionais autônomos, voltada para o público 60+, um segmento ainda pouco explorado pelo setor. Em breve, atuaremos no mercado de pets com uma solução única para “gatos”. Será, certamente, a primeira solução especializada do mercado. Esses lançamentos reforçam nosso compromisso com a inovação centrada no cliente e com a criação de soluções acessíveis e relevantes.

REVISTA APÓLICE: Como a empresa está renovando a sua atuação? Em quais produtos e serviços ela deve investir?

Renovamos a marca, a cultura e o portfólio. A nova logomarca, lançada em abril, simboliza superação, transformação e um novo posicionamento, estando mais conectado com o cliente, com o corretor e com a tecnologia.

Estamos investindo em produtos personalizados, seguros, com mecânicas de recompensa e integração com plataformas digitais. Nosso foco é transformar o seguro em algo presente e útil na rotina das pessoas, deixando de ser um produto distante para se tornar parte do cotidiano.

REVISTA APÓLICE: Como a empresa espera crescer em 2025? Quais são os planos de investimento?

Projetamos um crescimento de 50% na operação e a meta de dobrar a nossa base de clientes. Para isso, estamos investindo em tecnologia, novas parcerias e na expansão da nossa rede estratégica de corretores, com o Programa Corretor Estratégico.

Criamos com a Academia do Universitário. É um programa de estágio que, na primeira fase, teve 2.000 inscritos, dos quais selecionamos 20 com as mais variadas formações.

E ainda estamos investindo no apoio às ações ESG, dentre elas, o Projeto Amigo DOIS IRMÃOS e o Projeto de Educação Planos Seguros. Além disso, pretendemos fortalecer integrações com plataformas digitais e acelerar o uso de inteligência de dados para tornar a operação mais ágil, inteligente e humana, ao mesmo tempo.

REVISTA APÓLICE: Como é feita a distribuição de produtos da ALM?

Trabalhamos com um modelo híbrido e escalável: atuamos por meio de corretores estratégicos, integrações digitais (APIs), plataformas de entretenimento e ativações físicas em canais alternativos.

Esse modelo nos dá agilidade e adaptabilidade para atender públicos distintos, com propostas de valor adequadas a cada canal de venda e jornada do consumidor.

REVISTA APÓLICE: Como a empresa pretende formar novas parcerias?

Estamos abertos a cocriações e modelos comerciais flexíveis. Nossa abordagem privilegia parcerias com plataformas digitais, varejistas, fintechs e programas de fidelidade, em que o seguro agrega valor real e percebido.

Oferecemos soluções plugáveis, atendimento ágil, suporte técnico e um portfólio de produtos que se adapta ao parceiro, sempre com foco na experiência do usuário final.

REVISTA APÓLICE: Quais são as perspectivas para 2025?

As perspectivas são otimistas e ambiciosas, mas com responsabilidade. Vamos continuar inovando, expandindo e principalmente, entregando valor real para quem confia em nós.

A Seguradora ALM está pronta para atender tanto o cliente, que busca personalização e fluidez, quanto o corretor, que deseja uma seguradora que cumpra o que promete. Nosso compromisso é proteger com inteligência, de forma acessível, humana e com propósito.