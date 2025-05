Com a alta no preço dos carros novos, os modelos de veículos seminovos e usados no Brasil vêm atraindo consumidores. De acordo com levantamento realizado pela FENAUTO, somente em abril de 2025 o número de transferências teve um aumento de 7,9% em relação a março. Mas, ao optar por um usado, economia e eficiência não são os únicos pontos que o consumidor deve se preocupar. Segundo levantamento da Agger, o preço médio do seguro dos dez carros mais transferidos gira em torno de R$2.100.

Veja abaixo o preço médio dos seguro dos carros mais transferidos, respectivamente:

Toyota Corolla :R$3.210

:R$3.210 FORD Ka: R$2.030,00

R$2.030,00 Hyundai HB20: R$1.885,00

R$1.885,00 Chevrolet Onix: R$ 1.895,00

R$ 1.895,00 Fiat Mobi : R$2235,00

: R$2235,00 Volkswagen Gol : R$1.685,00

: R$1.685,00 Fiat Argo : R$2.375,00

: R$2.375,00 Chevrolet Celta Spirit : R$ 1.665,00

: R$ 1.665,00 Renault Kwid : R$2.080,00

: R$2.080,00 Honda HR-V : R$2.795,00

“Os valores podem variar significativamente conforme o perfil do motorista, a região e o uso do veículo. Essas diferenças refletem a flexibilidade do mercado em atender necessidades específicas, oferecendo soluções personalizadas. Essa dinâmica garante proteção adequada a diversos cenários, adaptando-se às particularidades de cada cliente”, destaca Gabriel Ronacher, CEO da Agger.

Fatores como maior risco de acidentes e furtos em centros urbanos, ou mesmo o uso comercial do veículo, também podem influenciar os preços das apólices, deixando-as mais altas. Por isso, antes de fechar um contrato de seguro, a recomendação é buscar um corretor especializado, capaz de oferecer uma avaliação personalizada e evitar surpresas indesejadas no futuro. O acesso a esses dados ajuda a promover escolhas conscientes e a valorizar a proteção patrimonial.

N.G.