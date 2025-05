Moby Seguros expande operação e foca nos ramos elementares

Visando aumentar o volume de negócios, a Moby Seguros que desde o início é focada na venda online de seguros de automóveis, expandiu sua atuação para o segmento de ramos elementares, o que resultou no aumento de 63% em suas vendas, comparado com 2024.

Segundo a projeção da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o segmento de seguros para ramos elementares obteve um crescimento de 8,2% em 2025, sendo um fator totalmente positivo para o mercado. Diante desse cenário, a Moby Seguros que já obteve seu crescimento de 32% na operação e 43% em seu marketshare de vendas, decidiu expandir sua atuação nessa categoria.

“Estamos muito animados com o crescimento que temos observado nos ramos elementares. Acreditamos que essa expansão é um reflexo direto do nosso investimento no Programa Corretor Parceiro e na qualificação dos nossos colaboradores. Esse resultado é gratificante e nos motiva a buscar novas oportunidades de negócios e aprimorar nossos serviços para atender cada vez melhor nossos parceiros e clientes”, declarou Arthur Boullosa, responsável pela gestão dos seguros de Ramos Elementares.

Arley Boullosa, sócio da Moby, explica o foco no desenvolvimento das vendas. “Crescemos em Ramos Elementares com um percentual de 63%. Estamos em crescimento acelerado por tratar-se de um segmento que passamos a focar em 2025. Antes o atendimento era por demanda”, concluiu.

Focando em projeto para campanhas de vendas, a corretora também quer se fortificar em outros segmentos. Como um exemplo prático, o ‘Programa Corretores Parceiros’ abriu mais de vinte negociações desde janeiro e formalizou 8 novas operações. O seguro residencial dobrou a produção, em relação a 2024. O setor de saúde cresceu 40% em abril e avançou 32% no acumulado de janeiro a abril, em relação ao mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que Moby Seguros enxerga uma meta de crescimento de 30% em toda a operação em 2025.

N.G.