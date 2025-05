Pesquisa Lugares Incríveis Para Trabalhar 2025 está com inscrições abertas

Organizações de todo o Brasil, que têm como objetivo alavancar seus negócios e se tornar referência com um ótimo ambiente de trabalho, podem se inscrever para a Pesquisa Lugares Incríveis Para Trabalhar 2025 – a única gratuita e auditada do mercado e que utiliza a metodologia exclusiva FEEx FIA Employee Experience. As companhias interessadas têm até o dia 31 de maio para se inscreverem através do link.

Uma iniciativa da FIA Business School, o levantamento aborda a qualidade do clima organizacional das empresas brasileiras, destaca aquelas com os mais altos níveis de satisfação entre os seus colaboradores e com as melhores práticas de gestão de pessoas.

Os funcionários das corporações participantes respondem a pesquisa de clima organizacional totalmente online, de forma gratuita e auditada. As companhias, por sua vez, têm autonomia para definirem seus prazos de aplicação, mas as coletas devem ser realizadas e finalizadas até 30 de junho.

As empresas, que atingem os requisitos mínimos do levantamento, recebem um certificado de clima organizacional, uma devolutiva de dados gratuita, e têm a oportunidade de uma análise detalhada sobre seus processos internos, um amplo diagnóstico com dados sobre a experiência dos seus colaboradores e suas melhores práticas, um feedback dos especialistas em Gestão de Pessoas da FIA Business School e orientações sobre as tendências do mercado.

Além do processo de aplicação da pesquisa e certificação, as organizações que alcançarem as melhores notas e se destacarem nas práticas de gestão de pessoas serão premiadas como Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar por porte: Pequenas (entre 50 e 300 funcionários), Médias (entre 301 e 1.500 funcionários) e Grandes (mais de 1.500 funcionários), por setor e em categorias especiais.

Por fim, o estudo avalia quatro agentes internos responsáveis pela vivência do colaborador: a área de gestão de pessoas, CEO, líderes e os próprios funcionários. A partir desse levantamento é formado o índice FEEx FIA Employee Experience, que define quem serão as reconhecidas como referências.

“Mais do que praticidade, as companhias participantes têm em mãos dados confiáveis para aplicar estratégias que fomentam o bem-estar e a produtividade da sua equipe” afirma Lina Nakata, uma das responsáveis pelo levantamento e professora da FIA Business School.

Mais sobre a Pesquisa

A metodologia FEEX foi criada na década de 1980, na FEA-USP, pelos professores doutores André Fischer e Joel Dutra, ambos coordenadores do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas (Progep) da FIA Business School.

É a única baseada em referenciais teóricos seguros e validados academicamente e, anualmente, as informações levantadas promovem melhorias no processo da pesquisa para garantir a produção de dados de qualidade.

O histórico da FIA conta com mais de 2,5 mil organizações que já foram reconhecidas como Lugares Mais Incríveis para Trabalhar, com tomadas de decisões estratégicas e comparação nos diferentes níveis de qualidade de atuação do CEO, liderança, clima organizacional e práticas de gestão.

Os Lugares Incríveis para Trabalhar desenvolvem ainda outras soluções para o mercado de RH. Consultoria, palestrantes e workshops também estão no portfólio.