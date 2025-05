Icatu leva corretores vencedores de campanha para Paris

A Cidade Luz foi palco da celebração dos vencedores da Campanha Antonio Carlos de Almeida Braga 2024, a principal ação de relacionamento da Icatu Seguros com os corretores parceiros. Entre os dias 30 de abril e 5 de maio, Paris recebeu os profissionais que se destacaram nas categorias de Seguros de Vida, Previdência Privada e Capitalização, em uma imersão cultural, gastronômica e de reconhecimento.

Com mais de 100 pessoas presentes, sendo 48 corretoras ganhadoras, a viagem reforçou o propósito da Icatu de valorizar quem está na linha de frente pela ampliação do acesso à proteção financeira no Brasil. Durante o evento de encerramento, a seguradora também revelou o destino da edição 2025 da campanha: os próximos vencedores serão premiados com uma viagem a Budapeste, na Hungria, em 2026.

Em Paris, o grupo vivenciou experiências exclusivas, como jantar no Bateaux Parisiens – restaurante flutuante no Rio Sena –, passeio e almoço em Montmartre, oficina de perfume no Museu Fragonard, além de visitas ao Palácio de Versalhes e Museu Marmottan Monet, e um jantar oficial de premiação no Hotel D’Evreux – que, apesar do nome, não é um hotel, e sim um patrimônio histórico da França pouco visitado e conhecido.

A viagem deste ano também contou com mais uma edição da premiação Supercampeões, que reconheceu com um troféu especial e benefícios exclusivos os corretores que ficaram no primeiro lugar nacional de cada categoria.

“Mais do que uma celebração, esta viagem é um espaço de muita troca de experiência com quem está na linha de frente. Reunimos corretores com trajetórias consolidadas e que estão conosco desde o início e novos parceiros que trazem olhares renovados e em pouco tempo já parecem de casa. Essa convivência entre gerações é o que move nosso ecossistema e fortalece nossa missão de ampliar a cultura de proteção financeira no país”, afirma Alexandre Vilardi, Vice-Presidente Corporativo da Icatu Seguros.

Tradicional no mercado de seguros, a Campanha Antonio Carlos de Almeida Braga já contemplou corretores com viagens para cidades como Munique (Alemanha), Barcelona (Espanha), Cidade do México (México), Porto (Portugal), Machu Picchu (Peru) e Las Vegas (EUA).

Campanha 2025 – A edição 2025 da campanha já está em andamento: as vendas realizadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025 nas linhas de negócio da seguradora contarão para o ranking, que premiará os melhores de cada regional com uma experiência única em Budapeste em 2026.

Para saber mais detalhes sobre as campanhas, basta acompanhar os canais oficiais da Icatu para seus corretores parceiros, como a newsletter semanal IcatuNews e o Instagram @Comunicatu.