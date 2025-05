Na data em que o mercado comemora o “Dia Continental do Seguro” (14 de maio), a Fenacor está disponibilizando a quinta edição do ESECS, o Estudo Socioeconômico das Empresas Corretoras de Seguros (ESECS-PJ).

Reconhecido como uma fonte de referência para pesquisadores e profissionais do setor, o ESECS-PJ é um trabalho consolidado que, mais uma vez, oferece uma radiografia detalhada das sociedades Corretoras de Seguros em todo o Brasil.

A pesquisa, realizada com integridade e absoluto sigilo, contribui de forma decisiva para orientar a atuação estratégica da Fenacor na defesa dos interesses da categoria.

Esta é a primeira edição do estudo após a pandemia e traz um panorama inédito sobre os impactos da crise sanitária no setor, as transformações tecnológicas e as perspectivas para o futuro das corretoras de seguros. Entre os destaques, estão o crescimento de 30% no número de empregos gerados pelas corretoras nos últimos cinco anos, o avanço da diversidade no setor e a tendência de investimentos em tecnologia e capacitação.



As conclusões do ESECS 2024 já estão disponíveis no site da Fenacor. Clique neste link para acessar o estudo.

Outra novidade é que, para aprofundar a análise dos principais resultados, a Fenacor também lançou o canal TV Fenacor, no YouTube.

No episódio de estreia, o economista e coordenador do estudo, Francisco Galiza, e o assessor de imprensa da Fenacor, Jorge Clapp, debatem os dados mais relevantes do ESECS e suas implicações para o presente e o futuro do mercado de seguros. A apresentação é da jornalista Maria Clara Montanha, da equipe de Comunicação da Federação.