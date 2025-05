Generali lança cobertura para Burnout no seguro de D&O

A Generali Brasil, anunciou uma novidade em seu Seguro D&O (produto que protege o patrimônio de diretores e administradores, conselheiros e gerentes). A partir de agora, a companhia passa a oferecer uma extensão de cobertura voltada para um dos temas mais urgentes e discutidos da atualidade: o Burnout.

De acordo com dados do INSS, o número de trabalhadores afastados pela síndrome quadruplicou de 2020 a 2023. Na avaliação da seguradora, o crescente número de executivos e gestores de alto escalão enfrentando quadros de esgotamento mental motivou a criação dessa cobertura. “É uma solução que visa amparar financeiramente profissionais afastados de suas funções pela síndrome”, explica Marcelo Varela, Superintendente de Financial Lines da Generali.

A nova cobertura garante o pagamento da diferença entre o valor recebido do INSS e o salário líquido do executivo, proporcionando mais tranquilidade em um momento de fragilidade.

“Somente no segmento Financial Lines tivemos um crescimento de 41,61% de 2023 para 2024 em seguros e resseguros. Agora, em 2025, identificamos uma lacuna importante no mercado de seguros de D&O, especialmente no que diz respeito ao cuidado com a saúde mental dos executivos. Com essa nova cobertura, oferecemos um diferencial competitivo relevante para nossos clientes e reforçamos o nosso compromisso com inovação e bem-estar”, destaca Varela.

A atualização do clausulado do D&O reflete o posicionamento da Generali em liderar transformações que dialoguem com as demandas contemporâneas do ambiente corporativo.

A expansão da cobertura está alinhada com a estratégia de foco em inovação e sustentabilidade, que está entre os pilares da seguradora. Com 100 anos de atuação no Brasil, a Generali segue mapeando oportunidades de renovar seus produtos e oferecer novas opções de coberturas e proteção aos seus clientes, finaliza Fabrício Porto, Diretor GC&C América Latina.

N.G.