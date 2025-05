Galcorr reforça equipe e anuncia nova superintendente de P&C

A corretora Galcorr anunciou a nomeação de Denise Bellezi como nova superintendente da área de Property & Casualty (P&C), responsável por seguros patrimoniais e de responsabilidade civil. Com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador, Bellezi chega para ampliar a atuação da empresa no segmento corporativo.

Graduada em Administração de Empresas, a executiva também possui pós-graduação em Engenharia Ambiental pela Uninove e MBA em Compliance Digital pelo Mackenzie. Ao longo da carreira, atuou em grandes seguradoras e corretoras, com especialização em linhas como riscos operacionais, responsabilidade civil, danos ambientais, D&O, E&O, riscos de engenharia, transporte e cibernéticos. Sua experiência abrange setores como energia, armazenagem, frigoríficos, construção civil e indústria em geral.

Além do mercado, Bellezi é professora há 13 anos no Sindicato dos Securitários, ministrando cursos focados na capacitação profissional do setor de seguros.

Sobre a chegada de Bellezi, Enilson Guerra, co-CEO da Galcorr, afirma. “Com uma trajetória de mais de 25 anos no mercado segurador, Bellezi contribuirá com experiência e conhecimento técnico que vão fortalecer ainda mais a atuação da Galcorr no segmento empresarial.”

Denise Bellezi assume a nova posição com o desafio de ampliar a presença da Galcorr no mercado de seguros empresariais, com foco em produtos que atendam às necessidades das empresas. “É com grande satisfação que chego para contribuir nesse momento tão estratégico para a Galcorr, com perspectivas de crescimento, e queremos entregar soluções completas, que realmente agreguem valor ao cliente corporativo”, destaca.

Entre os objetivos de sua gestão estão o fortalecimento da cultura de seguros nas empresas e o desenvolvimento de produtos mais aderentes às necessidades do mercado. “O mercado ainda pode ser muito explorado, já que diversas empresas seguem em operação sem nenhum tipo de seguro. Nosso papel é levar essa conscientização ao mercado e mostrar o quanto isso pode ser decisivo em momentos críticos”, finaliza.