Évora intensifica comunicação com marketing de influência

Dando continuidade ao trabalho de marketing iniciado em 2024, a corretora Évora Seguros reforça anunciou uma parceria com o influenciador automotivo Felipe Fera. Segundo a corretora objetivo é desenvolver uma série de conteúdos e ações durante todo esse ano. Conhecido por sua expertise em conteúdos para o setor automotivo, Felipe Fera trará insight junto a Évora sobre a importância das variadas modalidades de seguro, além do uso do consórcio como uma ferramenta de planejamento financeiro.

A corretora intensificou sua comunicação desde o rebranding, alinhando sua estratégia ao momento da empresa, que vem crescendo, ampliando o portfólio de soluções e evoluindo em suas entregas. “Estamos entusiasmados em contar com a presença do Felipe Fera. Ele não apenas domina o universo automotivo, mas também compartilha do nosso compromisso em orientar o público sobre a importância de proteger o que e quem mais importa”, destaca Thiago Rocha, Diretor da Évora.

Com uma audiência engajada e apaixonada por carros, Felipe Fera será o porta-voz de campanhas que irão mostrar, de forma prática e acessível, como os produtos da Évora Seguros podem oferecer a proteção ideal para diferentes perfis de condutores e veículos, incluindo carros novos, seminovos e frotas empresariais. “Esta parceria com a Évora é mais uma oportunidade para levar informação relevante para as pessoas. Vamos falar sobre segurança, prevenção e mostrar como é possível realizar sonhos com educação e organização do orçamento familiar”, afirma Felipe Fera.

“O Felipe tem uma história de vida de superação, que o fizeram desenvolver este perfil empreendedor e determinado. Quando falamos de seguros e consórcios, pensamos em planejamento financeiro, resiliência e proteção. Acreditamos que o trabalho com ele dará ainda mais alcance para a nossa marca e irá contribuir para que mais pessoas entendam a importância de escolher um corretor de qualidade para estar ao seu lado, oferecendo tranquilidade não apenas no momento da contratação de uma apólice, mas, principalmente fazendo uma consultoria humanizada e próxima dos clientes no pós”, finaliza Thiago Rocha.

As campanhas nas redes sociais terão conteúdos educativos, orientações e dicas de prevenção e investimento inteligente, necessários em qualquer fase da vida.

N.G.