Chubb e Vivo firmam parceria para oferta de Seguro Residencial

A Chubb e a Vivo firmaram acordo para levar aos clientes da operadora uma oferta de seguro residencial alinhada às suas necessidades de proteção e com fácil contratação. A novidade já está disponível para contratação no app Vivo e nas cerca de 1,8 mil lojas da marca em todo o país.

O lançamento deste seguro mostra-se bastante acertado, segundo os resultados de um estudo realizado pela Chubb recentemente. Em consulta a 3.150 entrevistados, cerca de 85% dos brasileiros afirmaram ser importante contar com um seguro para proteger o patrimônio familiar contra riscos aos quais suas casas estão expostas. Apesar dessa percepção de relevância, apenas 24% afirmam ter contratado um seguro residencial.

“Estamos felizes em poder disponibilizar essa proteção aos milhões de clientes da Vivo, uma das marcas mais conhecidas no Brasil”, diz Vanessa Delly, Vice-presidente Consumer Lines da Chubb Brasil. “Buscamos aproximar os seguros das famílias brasileiras para que possam proteger seus bens e seu lar. A disseminação da cultura do seguro, proteção e estabilidade financeira é nossa prioridade e, embora tenhamos avançado, ainda há um longo caminho a percorrer e a parceria com players tão relevantes quanto a Vivo certamente ajuda a acelerar esse processo”, completa a executiva.

“A Vivo se posiciona como uma empresa de tecnologia que, além de oferecer excelente conectividade, presta serviços em outras áreas, como é o caso das soluções financeiras que oferecemos sob a marca Vivo Pay. Nosso portfólio diversificado vai de empréstimo pessoal a consórcio de celular, passando por antecipação de FGTS, parcela PIX e seguros para celular e tablet. A parceria com a Chubb é estratégica para complementar e ampliar nossa oferta em um segmento tão estratégico, no qual registramos receitas de R$ 461 milhões em 2024, evolução de 14,5% na comparação anual”, afirma Leandro Coelho, diretor da Fintech da Vivo.

Desenhados em parceria pelas equipes da Vivo e da Chubb, os planos de Seguro Residencial foram concebidos considerando as necessidades e especificidades dos perfis de clientes da operadora. Entre as soluções agregadas às apólices estão coberturas voltadas a atender as demandas do brasileiro. A concepção do seguro e toda sua operacionalização, do processo de disponibilização da oferta nos canais da Vivo, passando pela contração e envio de apólices, até o atendimento a sinistros, foram viabilizados graças ao Chubb Studio, plataforma de integração tecnológica da Chubb que permite a oferta de seguros de forma ágil e segura por parceiros da companhia em suas próprias plataformas.

Pesquisa: Segurança e Proteção: O que os latino-americanos protegem em suas casas”

O estudo “Segurança e Proteção: O que os latino-americanos protegem em suas casas”, realizado pela Chubb, revelou que, ao serem questionados sobre o que mais desejam proteger em suas residências, 55% dos brasileiros apontaram os documentos pessoais como principal preocupação, seguidos da proteção da estrutura e construção (50%), equipamentos eletrônicos (42%) e eletrodomésticos (39%). No entanto, no momento de contratar um Seguro Residencial, as prioridades mudam: a proteção da estrutura e da construção se torna a principal consideração para 78% dos entrevistados. O estudo também indicou que, para 85% dos brasileiros, um seguro existe para proteger contra os riscos aos quais as residências estão expostas. No entanto, apenas 24% afirmam ter contratado um seguro residencial.

Receios em deixar a residência quando viaja

O estudo também abordou o receio das pessoas ao deixar suas residências sozinhas, seja por conta de viagens de férias ou a trabalho. Aproximadamente 60% dos entrevistados se disseram “muito preocupados” ou “bastante preocupados” com o tema. Quanto às estratégias que os brasileiros utilizam para proteger suas residências, 64% confiam a segurança a terceiros, 32% instalaram câmeras de segurança e apenas 18% optaram por contratar um seguro para sua casa enquanto estão viajando.

Metodologia

Os resultados se baseiam em uma pesquisa online quantitativa com entrevistados maiores de 18 anos, acesso à internet e previamente registrados, realizada pela Artool SPA. A pesquisa foi aplicada na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru e Porto Rico, totalizando 3.150 participantes (350 pessoas por país), gerando uma margem de erro de cerca de 1,7%, considerando a máxima variação e um nível de confiança de 95%, simulando uma amostra probabilística.