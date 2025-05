Nova linha de seguro de Responsabilidade Civil para 11 profissões

Após o lançamento do Seguro Engenharia – Construção e Reforma, a Bradesco Seguros e a Swiss Re Corporate Solutions apresentam, por meio de sua joint venture, a cobertura de Responsabilidade Civil Profissional para 11 áreas de atuação, incluindo profissionais e instituições da saúde, advogados, arquitetos e engenheiros, contadores e auditores, entre outras.



Destinados a Pessoas Físicas e Jurídicas, os novos seguros de Responsabilidade Civil oferecem proteção financeira e defesa da reputação profissional, resguardando profissionais e empresas contra prejuízos significativos e possíveis ações legais decorrentes de falhas na prestação de serviços. Esses produtos foram desenvolvidos para garantir uma experiência ágil e eficiente, permitindo cotação e contratação de forma 100% digital, sem necessidade de envio de documentos.



Além disso, os seguros são personalizados de acordo com a área de atuação. Por exemplo: um escritório de advocacia que contrata o Seguro de Responsabilidade Civil para Advogados protege não apenas a empresa, mas também todos os profissionais que nela atuam.



Com coberturas desenhadas sob medida pela Swiss Re Corporate Solutions, a joint-venture consegue atender às necessidades reais do mercado, garantindo proteção contra imprevistos e promovendo a continuidade dos negócios. “Seguimos no nosso compromisso de seguir inovando e ampliando nossa oferta de produtos digitais, dando acesso a soluções de seguros que ofereçam proteção, previsibilidade e confiança para quem mais precisa, pequenas empresas e profissionais liberais”, ressalta Guilherme Perondi, presidente da Swiss Re Corporate Solutions.



Para Ney Dias, diretor presidente da Bradesco Auto/RE, a criação de uma linha de soluções de seguros voltada para diversas profissões representa um grande avanço na proteção e no desenvolvimento sustentável do mercado. “Cada atividade profissional possui riscos e desafios específicos, e oferecer produtos customizados garante que empresas e trabalhadores tenham a segurança necessária para operar com tranquilidade. Além de mitigar riscos financeiros, essa abordagem fortalece a economia ao proporcionar mais estabilidade para profissionais liberais, autônomos e empresas de diversos setores”, explica o executivo que acrescentou: “Esse tipo de proteção já é muito contratada em países mais maduros. E, para o corretor, representa mais uma oportunidade de atendimento das necessidades completas de seus clientes”.



Os valores de garantia da apólice podem chegar a R$1 milhão para pessoas físicas e jurídicas que faturam até R$50 milhões por ano. A cobertura abrange reclamações feitas durante a vigência da apólice ou no período adicional, para pagar danos causados por eventuais falhas nos serviços prestados.



Soluções disponíveis:



1. Administradores e corretores de imóveis

Para empresas e profissionais do setor imobiliário, cobrindo custos de defesa, ressarcimento de prejuízos financeiros, quebra de sigilo profissional e extravio, furto ou roubo de documentos.

2. Advogados

Para empresas e profissionais do Direito, abrangendo honorários advocatícios, perdas financeiras, ressarcimento de prejuízos e cobertura para acordos judiciais ou extrajudiciais.

3. Arquitetos e Engenheiros

Para empresas e profissionais de arquitetura e engenharia, cobrindo perdas financeiras por erros em projetos, fiscalização e execução de obras, além de custos de defesa.

4. Agentes de viagem e entretenimento

Para organizações e profissionais especializados em viagens e eventos, incluindo cobertura para custos de defesa, ressarcimento de prejuízos e proteção contra extravio de documentos.

5. Contadores e Auditores

Para profissionais e empresas contábeis, abrangendo custos de defesa, ressarcimento de prejuízos, quebra de sigilo profissional e proteção contra extravio de documentos.

6. Notários e Oficiais de Registro

Para instituições e profissionais que lidam com contratos e registros, oferecendo cobertura similar a outras categorias.

7. Profissionais da Saúde

Para empresas e profissionais de diversas especialidades da saúde, cobrindo indenizações por danos materiais, estéticos, corporais e morais, além de custos de defesa.

8. Serviços Científicos

Para empresas, pesquisadores e consultores, protegendo contra riscos associados a erros em experimentos, falhas metodológicas e interpretação de dados.

9. Consultoria Empresarial

Para empresas e consultores de estratégia e gestão, cobrindo custos de defesa, ressarcimento de prejuízos e proteção contra quebra de sigilo e extravio de documentos.

10. Serviços de Mídia

Para empresas e profissionais da comunicação, cobrindo erros, omissões e falhas no setor, além de custos de defesa e ressarcimento de prejuízos.

11. Serviços de Tecnologia

Para empresas e profissionais de TI, cobrindo falhas na implementação de sistemas, custos de defesa, ressarcimento de prejuízos, quebra de sigilo e extravio de documentos.