Bruno Sobral é o novo diretor executivo da FenaSaúde 

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) anuncia Bruno Sobral para assumir a sua diretoria executiva. Com mais de 20 anos de experiência na área, o executivo deixa o cargo que ocupava na Confederação Nacional de Saúde.

Bruno Sobral chega à FenaSaúde junto à nova presidente Raquel Reis em um momento de transformações e desafios. Entre os desafios da nova gestão, estão a ampliação de diálogo com as empresas de saúde, o parlamento, o judiciário e os órgãos reguladores para o fortalecimento do setor e a melhoria da satisfação dos beneficiários.

O executivo pretende trazer a sua experiência em análise de mercado, governança e macroeconomia. Sobral é engenheiro civil e mestre em economia formado pela Universidade de Brasília e tem MBA com honras acadêmicas nos Estados Unidos pela Universidade de Georgetown-McDonough School of Business, em Washington.

Sobral exerceu funções públicas como assessor econômico na Anvisa, coordenador-geral de Economia da Saúde no Ministério da Fazenda e foi diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar entre 2011 e 2014.

“Nossa proposta é fortalecer o setor de saúde como um todo, buscando a sustentabilidade das cadeias produtivas para assim propiciar mais investimentos em inovação e na qualidade da atenção à saúde dos beneficiários de planos privados de saúde”, afirma.