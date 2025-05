BWS IoT lança dispositivo para proteção e recuperação de ativos

A BWS IoT lança uma tecnologia para atender as demandas do mercado segurador. Com foco na proteção e recuperação de bens em cenários de roubo e furto, a BWS apresentou sua solução híbrida inédita, que une as tecnologias 4G NB2 (Narrow Band IoT) e LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) e apresenta uma combinação robusta e eficiente, especialmente em cenários de roubo e furto, com dupla conectividade, melhor segurança e eficiência econômica.



Desenvolvida para atender às demandas de rastreamento e monitoramento em tempo real, a nova linha BWS NB2 e LoRaWAN se destaca pela alta eficiência energética, com dispositivos projetados para operar por longos períodos, mesmo em condições adversas, como subsolos, áreas rurais e interiores de edifícios. Essa inovação é sustentada por tecnologias LPWA (Low-Power Wide Area) e comunicação híbrida, que oferecem uma solução escalável e confiável para o setor de seguros.

A nova tecnologia da BWS IoT chega como uma resposta às principais dores do mercado segurador, trazendo benefícios como:

Melhor eficiência na recuperação de ativos: A conectividade híbrida 4G NB2 e LoRa oferece redundância em situações de interferência ou uso de bloqueadores de sinal (jammers), aumentando a taxa de recuperação de veículos e ativos com um operacional eficiente;

E ficiência operacional: Com baixo consumo de energia e longa duração da bateria, os dispositivos minimizam a necessidade de manutenção, reduzindo custos operacionais.

Com baixo consumo de energia e longa duração da bateria, os dispositivos minimizam a necessidade de manutenção, reduzindo custos operacionais. Cobertura ampliada: A combinação de 4G NB2 e LoRa garante conectividade robusta em locais de difícil acesso, como áreas rurais, contribuindo para maior eficiência em rastreamento e recuperação.

A combinação de 4G NB2 e LoRa garante conectividade robusta em locais de difícil acesso, como áreas rurais, contribuindo para maior eficiência em rastreamento e recuperação. Custo-benefício: A otimização do consumo de dados e a arquitetura simplificada resultam em soluções mais acessíveis, proporcionando um melhor alcance de comunicação a longas distâncias, (4G NB2 podendo chegar a até 10x mais em relação a tecnologia 4G CAT1 Bis, podendo também, chegar a uma redução de até 30% no custo de aquisição da tecnologia), ideais para grandes frotas e seguros massificados.

O diferencial da linha BWS 4G NB2 e LoRa está na sua capacidade de operar tanto de forma independente quanto híbrida, maximizando a segurança e a confiabilidade do rastreamento. Além disso, o grau de proteção IP67 e o design compacto dos dispositivos permitem sua instalação discreta e eficaz, aumentando as chances de recuperação de ativos em casos de sinistros.

“O mercado segurador sempre buscou soluções tecnológicas que entreguem mais segurança e eficiência com custos controlados. Com a nossa linha híbrida 4G NB2+LoRa, estamos oferecendo exatamente isso: uma ferramenta que eleva as taxas de recuperação de ativos, reduz os custos operacionais e entrega um ROI expressivo para seguradoras e clientes”, destaca Oswaldo Conti-Bosso, CEO e fundador da BWS IoT.

A nova solução da BWS IoT muda a forma como a conectividade IoT pode ser aplicada no mercado segurador. Ao combinar inovação e sustentabilidade, a empresa se posiciona como parceira estratégica para seguradoras que buscam oferecer proteção de bens mais eficiente e confiável.