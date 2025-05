Ourocap completa 30 anos com sorteios milionários

O tradicional Ourocap completa 30 anos em 2025 e, para comemorar, a BB Seguros pode distribuir milhões em prêmios. A edição especial do produto, lançada neste 05 de maio, possibilitará aos clientes concorrerem em diferentes sorteios ao longo do ano.

Com um pagamento único de R$ 3 mil, os clientes Ourocap concorrerão a 1.500 prêmios instantâneos de R$ 3 mil, a cinco sorteios mensais de R$ 30 mil e, no sorteio especial, em dezembro, a 30 prêmios no valor de R$ 1 milhão. Ao fim da vigência do contrato, em 36 meses, os clientes recebem de volta o valor pago no título, com saldo atualizado pela Taxa Referencial.

“Ao completar 30 anos de Ourocap, nós celebramos não apenas os resultados e o protagonismo conquistado no mercado de capitalização, mas, principalmente, a solidez de um produto tradicional que transforma vidas” afirmou Antônio Carlos Teixeira, presidente da Brasilcap, empresa de capitalização BB Seguros.

Para comemorar as três décadas do produto, a BB Seguros está lançando uma campanha publicitária com o mote “acreditar, comprar e realizar”. Estrelada por Xande de Pilares, a campanha reforça a credibilidade do produto e celebra o seu legado. Com uma mensagem simples, clara e moderna, valoriza a confiança construída ao longo dos anos com os clientes. Nos próximos meses, o público será impactado através de meios digitais, TV, rádios, nas agências BB e em mobiliários urbanos.

Os títulos de capitalização Ourocap podem ser adquiridos nas agências e pelo aplicativo do Banco do Brasil. Sobre o Ourocap – O Ourocap é um produto de capitalização da modalidade tradicional, que proporciona aos seus clientes a oportunidade de juntar dinheiro de forma planejada. Os títulos comprados recebem uma ou mais combinações de números da sorte diferentes, e com eles o cliente participa de sorteios concorrendo a prêmios. Ao fim da vigência do plano, o saldo capitalizado, de 100% do valor pago no título somado ao reajuste da Taxa Referencial, é creditado na conta do cliente, sem necessidade de solicitar resgate.