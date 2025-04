Excelsior Seguros: representatividade é fundamental

EXCLUSIVO – As mulheres dominam o mercado de seguro e assumem, cada vez mais, cargos nos postos mais altos. A Excelsior Seguros, por exemplo, está construindo um caminho sólido para que mais mulheres possam ocupar cargos de liderança, com o objetivo de tornar o setor de seguros mais inovador, dinâmico e inclusivo. “Esse compromisso é uma prioridade para nós, pois acreditamos que a diversidade impulsiona o desempenho organizacional e contribui para um ambiente corporativo mais competitivo e sustentável”, afirma Joana Portela Florêncio, diretora de Gestão e Planejamento da seguradora.

Atualmente, 60,94% do quadro de colaboradores da companhia Excelsior é composto por mulheres, sendo que 54,90% delas ocupam cargos de liderança.

“Para estimular essa participação, adotamos políticas estruturadas de recrutamento inclusivo, investimos continuamente na capacitação profissional e buscamos parcerias estratégicas com iniciativas alinhadas ao nosso compromisso, como os programas Tech Woman e Tech Divas, além da “Sou Segura”, entidade que apoiamos ativamente em 2024″, explica Joana.

Para a executiva, um dos caminhos mais eficazes para motivar as mulheres a buscarem cargos de liderança é oferecer exemplos concretos, ou seja, a representatividade. “Hoje, estou na Diretoria de Gestão e Planejamento, o que demonstra que essas oportunidades são reais e acessíveis”.

Além disso, a Excelsior incentiva uma cultura de aprendizado contínuo, com programas de capacitação que permitem às mulheres fortalecerem suas habilidades e ampliarem suas possibilidades de crescimento.

Entretanto, é importante mostrar que os líderes têm um papel fundamental na promoção da equidade de gênero, atuando como facilitadores de uma transformação cultural, garantindo igualdade de oportunidades, oferecendo feedbacks construtivos e eliminando barreiras de gênero.

A diversidade fortalece as organizações, trazendo mais inovação e resiliência. Joana sentencia: “Empresas diversas, como a nossa, têm tomadas de decisão mais equilibradas, soluções mais criativas e maior competitividade. Na Excelsior, buscamos assegurar que a liderança seja um agente ativo dessa contínua construção transformadora e sustentável”.

Empresas que investem em um ambiente inclusivo, como a Excelsior, se tornam mais competitivas e inovadoras. Estudos da McKinsey & Company demonstram que companhias com maior diversidade de gênero têm 25% mais chances de obter lucratividade acima da média, e esse percentual sobe para 36% quando também há diversidade étnica e cultural.

As mulheres que ocupam cargos de liderança na Excelsior têm um papel essencial no desenvolvimento profissional de outras colaboradoras. “Temos uma cultura corporativa que favorece organicamente a construção de redes de apoio, permitindo que as mulheres tenham referências e inspiração para seguir uma trajetória de crescimento dentro da empresa”.

Equipes diversas trazem diferentes perspectivas, resultando em soluções mais criativas e adaptáveis às demandas do mercado. Isso contribui diretamente para um crescimento sustentável e uma maior eficiência na tomada de decisões.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #306