Seguro viagem que acompanha sua jornada seja qual for o destino

A vida muda, e os seguros também precisam mudar. De uma viagem de intercâmbio ao primeiro smartphone, da lua de mel à aposentadoria: a Hero Seguros desenvolve soluções de seguro viagem que acompanham o ritmo de cada jornada focando na experiência do cliente.

A companhia oferece coberturas personalizadas em duas frentes principais: seguro viagem, voltado para experiências tranquilas e seguras no Brasil e no exterior, e seguro celular, pensado para proteger um dos bens mais essenciais do dia a dia.

“Nosso propósito é tornar o seguro útil e relevante em todos os momentos. Mais do que acompanhar fases, queremos estar sempre presentes para atender às necessidades que surgem, com soluções acessíveis, sem burocracia e com total controle nas mãos do cliente”, afirma Claudia Pinheiro, Diretora de Novos Negócios da Hero Seguros.”

O seguro viagem da Hero foi desenhado para quem quer explorar o mundo com mais tranquilidade seja a passeio, a trabalho ou em intercâmbio. Com um processo 100% digital, o cliente tem acesso a assistência médica, suporte para extravio de bagagem, cancelamento de voos e outros imprevistos, além de um atendimento rápido e humanizado.

“Entendemos que cada viagem é única, assim como cada cliente. Por isso, colocamos tecnologia e inteligência a serviço de uma experiência personalizada, onde o seguro não é um obstáculo, mas um facilitador”, destaca Angela Lima, Gerente de Contas Especiais da Hero Seguros.

Com mais de 1 milhão de apólices emitidas e mais de 5 mil agências parceiras, a Hero Seguros tem a meta de dobrar esse número em 2025.