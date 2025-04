Dados e governança ampliam colaboração no seguro

No intrincado mundo dos seguros, o relacionamento entre subscritores e corretores é essencial. Corretores atuam como consultores confiáveis, conectando clientes às apólices mais adequadas, enquanto os subscritores avaliam riscos e garantem a viabilidade financeira da cobertura. Apesar dos objetivos compartilhados, esses dois itens são essenciais geralmente encontram-se em desacordo devido à comunicação fragmentada e aos dados isolados.

A solução, de acordo com Marco Cavallo, Diretor de Vendas do Setor Público e Canais da Denodo, está no investimento em compartilhamento de dados e governança. “Muitas seguradoras mantêm grandes volumes de dados em data warehouses e uma infinidade de aplicativos analíticos. No entanto, a maioria não consegue atender às demandas atuais do mercado e ao potencial de recursos como inteligência artificial e machine learning”, comenta Cavallo.

Abaixo, a Plataforma Denodo discute como o gerenciamento de dados e governança consistem em dois elementos essenciais para reduzir a lacuna entre subscritores e corretores e impulsionar a eficiência, a confiança e o crescimento no ecossistema de seguros.

O problema: desalinhamento entre subscritores e corretores

Subscritores contam com dados abrangentes e precisos para avaliar riscos e precificar as apólices adequadamente. Os corretores, por outro lado, precisam de informações oportunas e detalhadas para aconselhar os clientes de forma eficaz. No entanto, sistemas isolados, formatos de dados inconsistentes, falta de transparência e processos manuais podem gerar atrasos, mal-entendidos e até mesmo a perda de oportunidades. Tais desafios não só impactam a eficiência operacional, mas também corroem a confiança entre as duas partes.

O compartilhamento efetivo de dados é a base da colaboração. Ao permitir acesso seguro e em tempo real a informações críticas, seguradoras e corretores podem trabalhar juntos a partir de:

Avaliação de risco aprimorada: corretores podem fornecer a subscritores dados detalhados do cliente, como métricas operacionais e histórico de sinistros, permitindo uma avaliação de risco mais precisa;

Design de apólice aprimorado: subscritores podem compartilhar insights dinâmicos com corretores, permitindo a personalização de apólices que atendam melhor às necessidades do cliente;

Processos simplificados: as plataformas compartilhadas eliminam comunicações redundantes e entrada manual de dados, acelerando a emissão de apólices e o processamento de sinistros.

Embora o compartilhamento de dados seja essencial, ele deve ser gerenciado para permitir compliance, segurança e integridade. As seguradoras operam em um ambiente altamente regulamentado, com mandatos como LGPD, GDPR e CCPA, exigindo controle rigoroso sobre o uso de dados. Uma forte governança forte oferece:

Garantia de conformidade: garante que todos os dados compartilhados estejam de acordo com os requisitos regulatórios, evitando multas e danos à reputação;

Segurança de dados: protege informações confidenciais de clientes e negócios contra violações e uso indevido;

Qualidade e consistência: mantém a precisão em plataformas compartilhadas, reduzindo erros e melhorando a tomada de decisões.

Tecnologia como facilitadora

Plataformas e ferramentas de gestão de dados modernas desempenham um papel crucial na implementação de compartilhamento e governança de dados eficazes:

Gerenciamento de dados com uma abordagem lógica: soluções como a Plataforma Denodo permitem que as seguradoras acessem dados distribuídos em tempo real, sem a necessidade de replicação, criando uma visão unificada e homogênea para corretores e subscritores;

APIs e padrões abertos de seguros: permitem a troca de dados perfeita entre corretores e subscritores, promovendo transparência e colaboração;

IA e análise: geram insights preditivos para avaliação de risco e recomendações de políticas personalizadas.

Benefícios de preencher lacuna entre subscritores e corretores

Quando subscritores e corretores colaboram por meio do compartilhamento seguro e gerenciado de dados, toda a cadeia de valor do seguro se beneficia:

Emissão mais rápida de apólices: tempos de resposta reduzidos melhoram a satisfação do cliente e a competitividade;

Precificação precisa de riscos: promove lucratividade e minimiza disputas;

Soluções centradas no cliente: fornece apólices personalizadas que atendem às necessidades específicas do cliente, fortalecendo os relacionamentos entre corretor e cliente.

Confiança e transparência: a comunicação clara promove o respeito mútuo e parcerias de longo prazo.

Olhando para o futuro: o futuro da colaboração orientada por dados

À medida que o setor de seguros evolui, a necessidade de colaboração perfeita entre corretores e subscritores só aumentará. Adotar práticas avançadas desses dois agentes não apenas preencherá a lacuna, mas criará uma base para inovação, agilidade e resiliência em um mercado cada vez mais complexo.