EXCLUSIVO – O estudo Ranking da Seguradoras foi divulgado na manhã de hoje pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP). Sob a supervisão do economista Francisco Galiza, o Ranking mostra que o mercado conta mais grupos seguradores atuantes.

“Há dois anos, contávamos com 80 grupos seguradores. O último estudo já possui dados sobre 96”, indicou Galiza, mesmo em um cenário em que houve várias consolidações de grupos e compras de carteiras. Este crescimento pode ser atribuído às novas características do mercado, que atua com novas tecnologias e direciona seus negócios para nichos específicos de negócios.

O estudo Ranking das Seguradoras 2024 envolve, além dos números, as análises do mercado, com conclusões baseadas em dados e acontecimentos do mercado. O ranking mostra a colocação das seguradoras, divididas por ramo, de acordo com os números divulgados pelas empresas aos órgãos fiscalizadores Susep e ANS. Os números foram agrupados por grupo empresarial e grupo de ramos, automóvel, patrimonial, risco de pessoas, patrimonial, riscos financeiros, transportes, saúde, rural e demais ramos.

O trabalho serve como orientação ao mercado para entender como a seguradora está atuando. “Não dizemos se a empresa é boa ou não para aquisição de produtos. Nosso trabalho é estritamente analítico”, esclareceu Francisco Galiza, economista responsável pelo estudo.

Ele destacou alguns pontos importantes do mercado no último ano: o primeiro é o mercado de seguros está evoluindo bem, porque ele cresceu cerca de 12% no total (com saúde), descontando a inflação de 5%, houve crescimento real, que se manteve nos últimos anos.

Outro aspecto positivo é que as seguradoras têm mantido a taxa positiva de lucro, com aumento de receita e aumento das taxas de juros.

O setor está mais produtivo. “Um indicador claro é o item de despesas administrativas do setor, que caíram. A pandemia proporcionou algumas transformações econômicas e uma delas foi o homeoffice e outra foi o uso de tecnologia. Com elas, a produtividade aumentou em 24% nos últimos quatro anos”, analisou Galiza.

A conclusão é que o setor está rentável, crescendo em receita financeira e recebendo novas empresas. “Com esse cenário, é razoável imaginar um futuro promissor e positivo”, finalizou o economista.

CONEC 2025

Marcio Pires e Juan Pereira, coordenadores do Congresso dos Corretores de Seguros de São Paulo, apresentaram as novidades do Conec 2025, ressaltando que restam poucas vagas disponíveis para novos congressistas. Organizado pelo Sincor-SP, o evento espera receber 10 mil pessoas no Anhembi, em São Paulo, de 25 a 27 de setembro.

Os executivos comemoraram o sucesso das vendas do evento. Entre as empresas expositoras, 33% delas nunca participaram de um Conec, o que demonstra o interesse das entrantes pelo contato com os corretores de seguros.

Como novidade, eles informaram que serão sorteados três HB 20 Comfort, na cor preta. As inscrições podem ser feitas neste link.