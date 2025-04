Prudential do Brasil firma parceria com Suporte Consultoria

A Prudential do Brasil acaba de firmar parceria com a Suporte Consultoria e Assessoria em Seguros, assessoria do Rio Grande do Sul chefiada por Alberto Muller da Silva, profissional com mais de 30 anos de experiência no mercado segurador. O novo negócio tem o objetivo de ampliar a oferta de seguros de vida em grupo no estado e faz parte do projeto de expansão da Prudential na região Sul do Brasil, especialmente nas cidades da Serra Gaúcha. O Sul do país é estratégico para a companhia, que cresceu 34% em novas vendas de Vida em Grupo na região em 2024, se comparado a 2023.

“A Prudential e a Suporte Assessoria compartilham um propósito em comum, oferecer um atendimento de excelência e soluções completas para os corretores de seguros. O mercado de seguros de vida no Brasil apresenta um potencial significativo de crescimento, e o Rio Grande do Sul se destaca como uma região promissora, com amplo espaço para crescimento no setor. A Prudential vai além da oferta de seguros de vida, ampliando sua atuação com soluções voltadas também para o cuidado com a saúde, reforçando seu compromisso com a proteção e bem-estar dos segurados”, afirma a gerente de Parcerias Comerciais da Prudential do Brasil, Viviane Cruz.

O sócio proprietário da Suporte Consultoria e Assessoria em Seguros, Alberto Muller da Silva, destaca a importância da nova parceria para a corretora: “Estamos muito felizes com o início da parceria com a Prudential, pois levaremos aos nossos corretores uma das maiores seguradoras de vida do país, que oferece produtos e serviços diferenciados. Desta forma, proporcionaremos aos corretores maior capacidade de oferta e fechamento de negócios”.