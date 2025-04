Fenacor e ENS anunciam “Conexão Futuro Seguro 2025”

Com o tema “Nova legislação, novos operadores e impactos para o setor de seguros”, o evento contará com o apoio e patrocínio de grandes empresas e entidades do setor, como a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), já confirmada e será realizado em formato híbrido.

Vários especialistas, autoridades e lideranças do mercado irão discutir no “Conexão Futuro Seguro 2025” as mudanças regulatórias e operacionais e as novas leis que impactam diretamente a atuação dos Corretores de Seguros e o futuro da distribuição no mercado brasileiro.

As inscrições serão abertas até o final deste mês para os corretores de seguros. A expectativa é que a iniciativa atraia um público expressivo, dada a importância dos temas que estarão em debate.

O “Conexão Futuro Seguro” se consolida, a cada edição, como o maior e melhor evento online voltado exclusivamente para os corretores de seguros, proporcionando atualização, capacitação, troca de experiências e construção de soluções para os desafios de um mercado em constante transformação.