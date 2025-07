Vital Card lança seguro viagem para entrada na Argentina

A Vital Card lançou novos produtos de seguro-viagem voltados à América Latina e, de forma segmentada, à Argentina, após o país tornar obrigatória a apresentação de apólice com cobertura médica na entrada de turistas. A medida, em vigor desde julho, se aplica a todas as formas de ingresso — terrestre, aérea e marítima — e foi adotada como resposta ao aumento de custos com atendimentos a estrangeiros, estimado em US$ 100 milhões em 2024.

Antes inclusas no Plano Mundial, as coberturas para América Latina e Argentina agora foram desmembradas e passam a ser apresentadas separadamente no site da seguradora, com tarifas específicas e mantidas as mesmas condições dos produtos anteriores.

Segundo Rafael Turra, diretor da Vital Card, a mudança busca facilitar a busca pelo seguro adequado e oferecer uma alternativa mais acessível ao viajante que tem como destino a Argentina. “Antes, o viajante que ia à Argentina contratava o Plano Mundial. O que fizemos agora, com a exigência oficial, foi desmembrar esse destino e destacá-lo no site para facilitar a busca e trazer tarifas bastante acessíveis”.

Entre as coberturas do novo plano estão a prática de esportes amadores, como esqui e snowboard, comuns nas viagens de inverno a destinos como Bariloche e Ushuaia, e a cobertura para viagens realizadas de moto. O seguro também contempla despesas médicas decorrentes de acidentes que possam exigir alteração no retorno do passageiro.

Para promover os novos planos, a empresa lançou a campanha “Plano Argentina é Vital!”, válida de 1º de julho a 30 de agosto de 2025. Durante o período, há desconto automático de 20% no sistema e os agentes e corretores que emitirem apólices com destino final à Argentina participarão de um ranking de vendas.

O profissional com maior número de passageiros emitidos ganhará uma viagem a Buenos Aires com hospedagem, city tour e visita à Central de Assistência da Vital Card. O segundo e terceiro lugares serão premiados com mochilas da marca. O resultado será divulgado até 15 de setembro, e a viagem está prevista para novembro de 2025. Em caso de empate, o critério será o volume total de emissões para outros destinos no mesmo período.

Os novos planos mantêm benefícios já oferecidos pela seguradora, como atendimento por ocorrência — que não reduz o valor da cobertura contratada após uso — e compensações por extravio ou atraso de bagagem, suporte para conexões perdidas e reembolso por despesas com alimentação e transporte em atrasos de voos superiores a quatro horas. As coberturas são válidas para viagens realizadas por avião, trem, barco ou ônibus credenciados.