AXA no Brasil: Números que refletem uma trajetória de sucesso

EXCLUSIVO – O ano de 2025 é de muita festa para a AXA no Brasil: os números de 2024 foram entregues, são cinco anos de Erika Medici no cargo de CEO, dez anos desde que a companhia desembarcou no país e 40 anos da AXA no mundo. São diversos marcos para a seguradora que se tornou referência como um dos portfólios mais completos em soluções para empresas.

Em fevereiro, a equipe de mais de 500 colaboradores se reuniu em São Paulo para celebrar essa jornada e planejar os próximos passos. O evento que teve programação de um dia completo, contou com presenças ilustres: Thomas Buberl, CEO global do Grupo AXA e Hassan El-Shabrawishi, CEO da AXA International Markets; Daniel Bandle, novo CEO da AXA Latin America e executivos responsáveis pelo desenvolvimento de negócios e crescimento da empresa na América Latina. Thomas voltou para Paris positivamente impactado com o que viu e registrou em suas redes que “é uma honra testemunhar a transformação da AXA no Brasil à medida que avança em direção a um futuro mais inclusivo, digital e sustentável. Fico orgulhoso de fazer parte dessa jornada incrível, crescendo ao lado de equipes talentosas que se dedicam a melhorar vidas todos os dias”.

Erika Medici afirma que tudo o que foi realizado até agora só é possível por conta de um time apaixonado pelo que faz e com vontade de realizar. “A AXA não é apenas sobre o que fazemos para o mercado, mas também sobre o impacto que geramos internamente. Cada avanço desse período tem um elemento em comum: Nós, as pessoas dessa companhia. Quem faz parte da AXA está com a gente porque tem paixão e confia no poder que temos quando estamos juntos.”

Isso se repete em dois reconhecimentos recentes: em 2024, a AXA conquistou os selos Great Place to Work e Top Employers. “Ao longo desses dez anos, estabelecemos valores muito claros e um jeito de trabalhar único que está melhorando a cada dia. Essas conquistas são um reflexo do nosso compromisso contínuo em construir um ambiente de trabalho cada vez mais positivo, com práticas que são exemplos não só para o mercado segurador, como também para outros segmentos. As certificações celebram as iniciativas já estabelecidas, mas também nos inspiram a continuar aprimorando nossas políticas internas e impactando a experiência das nossas pessoas”, explica Alexandre Campos, vice-presidente de RH, Compliance, Jurídico e ESG.

COMUNICAÇÃO E PROXIMIDADE COM O MERCADO

Mais do que uma equipe em sintonia e engajada, a comunicação também tem sido uma força da AXA para crescer no país. Nos últimos anos, sob o comando de Danielle Fagaraz, diretora de Gestão Comercial, Marketing e Experiência do Cliente, a seguradora intensificou suas ações para que, além de uma proposta de valor robusta ao corretor, também ampliasse o alcance da marca, aumentando seu reconhecimento, o que contribui na hora da venda do seguro.

Nesse caminho, merece destaque o patrocínio e o seguro da Roda Rico, em São Paulo, que foi a base para a primeira campanha de marca nascida no Brasil. Em paralelo ao patrocínio, a AXA também passou a marcar mais presença em eventos do setor alinhados com a sua estratégia. No fim de 2024, também no intuito de levar a marca a novos públicos, a seguradora apoiou o Festival Varilux de Cinema Francês.

Em 2025, a companhia intensificará visitas às filiais por todo o país para estreitar ainda mais os laços com os corretores. A campanha Top Club ganhará nova edição, com destinos de 2026 já anunciados: Portugal na viagem internacional e Cumbuco (Ceará), na nacional. Esse ano, a campanha de incentivo também terá um número maior de vagas, composições exclusivas para assessorias e corretores com melhor desempenho em algumas das linhas de negócios.

“Estamos diante de um arcabouço de iniciativas que, combinadas, garantem ao corretor uma experiência diferenciada no mercado, desde ações de cultura e entretenimento a campanhas que contribuem para o desenvolvimento dos negócios dos nossos parceiros.

Isso é resultado de uma escuta ativa de stakeholders fundamentais para o sucesso coletivo, e que atuam como consultores em momentos importantes da jornada de experiência. Outra importante estratégia para 2025 é que estamos estruturando uma jornada para os nossos clientes para que eles tenham um relacionamento ainda mais próximo com as marcas, assim como já acontece com os corretores”, comenta Danielle.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Desde sua chegada ao Brasil, a AXA usa a sua expertise internacional para trazer ao país as melhores soluções para empresas de todos os segmentos e tamanhos. Se há dez anos a companhia era reconhecida pela sua atuação focada em grandes riscos, hoje pode ser classificada como o parceiro ideal de qualquer tipo de negócio quando o assunto é proteção.

Para isso, uma estrutura comercial bem desenhada tem sido fundamental para que a empresa tenha um conhecimento diversificado. “Fizemos uma remodelação recente em nosso time comercial,de forma que as lideranças estejam focadas no tipo de mercado e no perfil dos parceiros, para oferecer um atendimento ainda mais focado e especializado. Além disso, com o avanço da digitalização em nossos produtos e processos, estamos ampliando nossa base de outros perfis de corretores e clientes”, conta Erika Medici.

Para Bruno Porte, vice-presidente de Transformação, Tecnologia e Dados, a digitalização é fundamental para o ganho de escala e para a estratégia de dados da companhia, seja para evolução da análise de riscos, estudo de necessidades e comportamentos, e para aprimoramento da gestão como um todo.

“O nosso plano de transformação passa por utilizar novas tecnologias que entreguem ciência para nossos parceiros e crie diferencial competitivo para AXA. Mais do que simplificar o relacionamento, queremos incrementar a capacidade de criar e implantar novos produtos digitais de um jeito mais simples e rápido; nos conectar rapidamente a novas soluções e parceiros, através de uma plataforma aberta para integração via APIs.

A nova fundação de dados implantada habilitou as iniciativas de Inteligência Artificial e Machine Learning que estão em andamento, teremos muitas novidades em 2025”, destaca Bruno Arthur Mitke, vice-presidente de Subscrição e Sinistros, complementa deixando claro que a AXA continuará a ser reconhecida como uma seguradora próxima do corretor, sempre pronta para trabalhar a muitas mãos para uma entrega final de qualidade. “Em alguns riscos, podemos ganhar escala com soluções digitais. Em outros, podemos ter uma atuação híbrida ou, ainda, processos de subscrição mais tailormade, liderado por uma equipe técnica altamente capacitada para chegar numa resposta que exige análise mais detalhada e envolvimento”, explica.

AXA VERDE E O CAMINHO PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

Além da digitalização, a AXA no Brasil tem outros caminhos para continuar crescendo de olho na construção de um futuro segurável: inclusão social e soluções que suportem uma economia verde. Anualmente, a AXA lança um relatório global com os principais riscos emergentes, segundo o público em geral e especialistas no tema. Desde 2021, mudanças climáticas aparecem no topo da lista como o tema que mais causa preocupação.

O ano que passou mostrou bem o impacto que eventos climáticos extremos podem causar não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. É por isso que, globalmente, a AXA está atenta e trabalhando em soluções que possam oferecer suporte para a transição para uma economia verde, que minimize, freie e mitigue as alterações do planeta e seus ecossistemas. Uma das iniciativas do Grupo é o AXA Climate, entidade empenhada em enfrentar os desafios da adaptação climática e ambiental, impulsionada pelo desafio coletivo da regeneração.

Aqui no Brasil, nesse ano de comemoração, a AXA dá início ao AXA Verde. Ele é a materialização de um dos pilares estratégicos da companhia e tem como objetivo reunir e pensar seguros, assistências e outros serviços que colaborem com o fortalecimento de setores engajados em um modelo econômico em transição.

“Antes mesmo do AXA Verde, tínhamos uma série de iniciativas nesse sentido, como o Escolha Sustentável, Assistência Eco ou a cobertura para danos a carros elétricos do Auto Frota, estimulando a ampliação da adesão a esse tipo de veículo. Mas esse é um tema que perpassa outras áreas da companhia e não se fixa em produto: a frota executiva da empresa é composta por carros híbridos e temos uma política de restrição de subscrição nas indústrias do carvão e áreas petrolíferas”, pontua Arthur Mitke.

É por isso que, este ano, a AXA dá um passo importante ampliando a cobertura do seguro de Riscos Patrimoniais para atender clientes da cadeia de energias renováveis. “O Brasil tem um enorme potencial de liderar o mercado global de transição energética. Nossa matriz é composta em quase sua totalidade por energia limpa. Se queremos contribuir para descarbonizar nossa economia e atuarmos como agentes promotores de resiliência nanceira, estar inserido nesse segmento é fundamental”, é o que afirma Erika Medici.

O comprometimento da empresa vai além: a AXA estará ao lado da CNSeg na Casa do Seguro, iniciativa setorial para posicionar nosso mercado nas discussões da COP 30, trazendo protagonismo para as seguradoras nesse tema. De acordo com Erika, “o seguro é um instrumento essencial para a resiliência das comunidades e economias, e queremos contribuir ativamente para esse debate e também reforçar o nosso compromisso com a prevenção e conscientização de empresas e pessoas”.

MICROSSEGUROS COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO

Mas não é só investindo no ambiental que a AXA se prepara para a construção desse futuro: olhar para uma parcela da população que não está dentro do ecossistema de seguros é necessário também para suportar o desenvolvimento econômico dos mercados em que a empresa está inserida. Com microsseguros ofertados por parceiros, a companhia protege e gera impacto positivo na vida de pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de seguro.

“Entre nossos clientes está o CEAPE, instituição de microfinanças com foco no Microcrédito Produtivo e Orientado que atua em dez estados brasileiros por meio de agências e uma rede de assessores de crédito, oferecendo empréstimos a partir R$ 1,5 mil para clientes que atuam como microempreendedoras nos setores alimentício e de vestuário. Uma cobertura para doenças graves nesse caso é fundamental para a resiliência financeira e manutenção de condições básicas de vida de uma família”, exemplifica a CEO da AXA.

Na visão da AXA, olhar para essa população que ainda não tem a cultura do seguro é fundamental para aumentar a participação do setor no PIB nacional, bem como ampliar o seu benefício. Empreendedores precisam de acesso a crédito competitivo e justo, mas também devem compreender que seguro faz parte do planejamento financeiro, além de ter opções de seguros que caibam dentro do seu orçamento. E para Erika, “desenvolver a oferta de seguros inclusivos é mais que um pilar estratégico, é também um propósito. Nos faz ir além de pensar os produtos, requer experimentar novas formas de distribuição e condições de pagamento, por exemplo”.

GESTÃO DE RISCOS E SERVIÇOS COMO MECANISMOS DE PREVENÇÃO

Mais do que apoiar uma sociedade ambientalmente responsável e inclusiva, a AXA também acredita que as transformações sociais e econômicas demandam mais proatividade do setor como um todo. Segundo Arthur Mitke, a empresa está totalmente alinhada nesse sentido: “Cada vez mais, estamos migrando de uma visão de pagamento de indenizações para uma visão de proteção, prevenção e serviços, fortalecendo cada vez mais o conceito from payer to partner”, explica.

Essa abordagem permeia todas as linhas de seguros e uma novidade que exemplifica bem esse posicionamento é a AXA Torre 360, a central de gerenciamento de riscos e monitoramento que está sendo ofertada, inicialmente, a clientes de Transportes.

Com operação 24 horas por dia e uma visão 360, a central monitora veículos em tempo real e, assim, permite respostas rápidas às situações emergenciais. A central possui um sistema que gera mais de 50 tipos de alertas automáticos ao identificar situações de risco de forma preditiva. Ao iniciar o trajeto, o veículo transmite um sinal para a central e qualquer parada precisa de permissão prévia. Ao constatar irregularidades, como desvios de rota ou pausas não autorizadas, a central pode acionar uma equipe de pronta resposta ou comunicar às autoridades policiais para uma intervenção rápida.

De imediato, a companhia espera uma sólida contribuição para a rentabilidade e controle operacional dos clientes, além de redução na sinistralidade, já que os dados coletados pelo sistema poderão ser base para insights estratégicos da otimização das operações logísticas. A iniciativa do AXA Torre 360 também inclui cursos para motoristas, funcionários de transportadores e corretores.

“Estamos diante de um novo paradigma no gerenciamento de riscos logísticos. A adoção de tecnologias e a análise de dados em tempo real permite reagir a incidentes de forma ainda mais ágil, oferecendo uma solução que combina proteção e prevenção para nossos clientes”, ressalta Mitke.

Com um olhar atento às mudanças do mercado e às novas demandas dos clientes, a AXA Brasil segue evoluindo e consolidando sua presença como referência no setor. “Se em dez anos chegamos até aqui, com relevância e mantendo um crescimento sustentável, temos certeza de que estaremos juntos a cada passo dos nossos corretores e clientes para uma próxima década de ainda mais conquistas”, conclui Erika Medici.

AXA EM NÚMEROS

R$ 1,9 bi de prêmios (+ 11% vs. 2023)

R$ 100 milhões de resultado (+ 25% vs. 2023)

3 milhões de clientes

550 funcionários

