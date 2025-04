Troca de comando no Sindseg PR/MS traz novas perspectivas

Em seu discurso de posse, que aconteceu durante um almoço em Curitiba ontem (09/04) com autoridades, representantes de entidades de classe e lideranças do setor, o novo presidente do Sindseg PR/MS Guilherme Bini passou uma dimensão do desafio de liderar o mercado segurador em dois estados de significativa importância econômica para o país, em momento de grandes transformações.

Formado em administração de empresas e com larga experiência na gestão de pessoas, Guilherme Bini é diretor territorial Sul da Mapfre e já fazia parte da diretoria do Sindseg PR/MS na gestão anterior, acumulando a função com a presidência do Sindseg-RS até o fim do ano passado.

É reconhecido como um profissional de perfil respeitoso, comunicativo e objetivo, tem excelente interlocução com os corretores e acumula mais de 20 anos de mercado, ocupando posições como assessor comercial e gerente de Vida e Previdência. Iniciou em Curitiba onde traçou boa parte de sua trajetória de ascensão profissional vertiginosa até chegar à presidência do Sindseg PR/MS.

Em relação ao mandato anterior, houve algumas mudanças nos cargos dos diretores e conselheiros (veja o quadro completo). Duas seguradoras passaram a ter espaço no Conselho da entidade (Zurich e Metlife) e a vice-presidência seguiu ocupada pela Junto Seguros, com o vice-presidente da empresa, Mauro Frogel.

De acordo com o novo presidente, é uma diretoria preparada para seguir ampliando o trabalho de promoção da cultura de seguros e elevar ainda mais o nome da instituição.

“Começo agradecendo e homenageando ao Sr. Altevir Dias do Prado e a toda a sua diretoria pelo excelente trabalho realizado. Deixaram um legado de dedicação e conquistas que nos inspiram a seguir em frente”, afirmou Bini. “Não poderia deixar de fazer referência às comemorações do centenário da instituição ocorridas no ano passado. Sem dúvida um marco histórico que bem demonstrou a trajetória de um setor que se consolidou como essencial para a proteção e segurança da nossa sociedade”.

O novo presidente apresentou dados que mostram a relevância do território de abrangência do Sindseg PR/MS. “Em termos de valores indenizados, sem considerar as assistências, Paraná e Mato Grosso do Sul receberam das seguradoras R$ 7 bilhões em indenizações, proporcionando que empresas e pessoas continuassem sua caminhada”. A região sindical é detentora de 7,5% da arrecadação do mercado nacional, com crescimento consolidado de 7,8%, enquanto, o mercado de seguros cresceu em média no país 7,19%.

Bini destacou que o agronegócio tem um papel central na economia dos dois estados com enorme potencial para o seguro rural. Ele citou também alguns produtos que cresceram bastante na região em 2024, como grandes riscos (32,4%), riscos financeiros (31,2%) e responsabilidade civil D&O (18,1%).

Em outro trecho do discurso, garantiu que vai dar continuidade ao trabalho de aproximação com associações comerciais, levando a mensagem da importância do seguro para pequenos e médios empresários. “Estive no Rio Grande do Sul recentemente e conversei com muitos empresários que não conseguiram reconstruir o seu negócio após os alagamentos porque não tinham seguro”.

Segundo informou Bini, também consta no projeto de gestão, chegar de forma lúdica em escolas de todos os níveis apresentando os benefícios do seguro. “Dialogar não somente com segurados ou formadores de opinião, mas sim, com os seus filhos, para que essa nova geração entenda a importância da cultura de proteção”.

Segundo o novo presidente, o Sindseg PR/MS seguirá firme em parcerias com órgãos de trânsito na realização de campanhas para a redução de acidentes, além de manter o combate às operações irregulares de seguros.

Guilherme Bini foi precedido em sua fala pelo presidente que deixou o cargo, Altevir Prado, para quem uma das características marcantes das instituições fortes e duradouras é a alternância de poder.

“A permanência da liderança impede que a inovação chegue, impede novos ares, e que, uma nova geração que pede passagem, ocupe o lugar que lhe é reservado. É necessário dar passagem a novas ideias, a novas gestões e novos modos. Assim é o Sindseg PR/MS, uma instituição que recém completou 100 anos, mais moderna, mais digital, mais protagonista e ainda mais presente. Contribuiu com a história e com a cultura. Fizemos um belíssimo centenário a altura da nossa instituição”, disse o ex-presidente.

“Desejo ao Bini, que vai seguir daqui para frente, que Deus te dê muita saúde, que a sua família te apoie e que o mercado te abrace da mesma forma que me apoiou para que possamos continuar com o sindicato no lugar que ele precisa ocupar. Que você possa ser muito feliz nessa posição, assim como eu fui”, completou Prado.

O diretor de relações corporativas da CNseg, Genildo de Albuquerque Neto, trouxe ao evento a mensagem do presidente do Conselho da Confederação, Roberto Santos, e do diretor presidente, Dyogo Oliveira. Destacou que o sistema representativo das seguradoras é um só time, mas que os sindicatos são a voz do sistema na ponta, que conhecem a política e as particularidades regionais. “Guilherme Bini deu a sua contribuição ao Rio Grande do Sul e agora passa a representar o importante mercado no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Parabenizo ao Bini por aceitar esse novo desafio em um ano muito complexo e marcante para o setor”.

Genildo lembrou que a nova lei de seguros vai entrar em vigor e, segundo ele, a CNseg está lançando um livro produzido por cerca de 70 advogados e técnicos para ajudar na interpretação no processo de mudança de paradigma legal.

“Temos mais de 50 projetos em andamento na Confederação relacionados ao Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS) e agora com a lei das associações, vamos tentar trazer para o sistema as associações que podem ser regularizadas. A Susep publicou uma resolução chamando aquelas associações que funcionavam na data da publicação da lei para se cadastrar. Esse processo vai levar à regularização daquelas que atenderem aos requisitos, mas também vai permitir separar o joio do trigo, no sentido do Poder Público atacar as associações que não têm condição de atuar e que não tiveram sequer interesse de trabalhar dentro do sistema”.

Parcerias estratégicas

Entre os grandes parceiros do Sindseg PR/MS representados no evento, o presidente do ISB Brasil (Instituto Superior de Seguros e Benefícios) Carlos Cordeiro destacou em sua fala que o instituto apoia a iniciativa do sindicato de levar cultura securitária para as escolas, lembrando que a Funenseg já fez algo nesse sentido passando um vídeo para mais de 10 mil alunos. Cordeiro enalteceu o papel das seguradoras associadas, que segundo ele, fazem a roda da economia se movimentar, e desejou sucesso à nova diretoria. “Bini, em seu nome, desejo que todos vocês façam uma gestão maravilhosa e contem com o ISB para qualquer tipo de ação”.

Outro parceiro histórico da instituição, o Sindicato dos Corretores (Sincor-PR) na figura de seu presidente, Wilson Pereira, reverenciou as inúmeras parcerias com o Sindseg PR/MS, inclusive no compromisso com o PDMS da CNseg. “Sempre estivemos unidos e este momento da minha fala é para fortificar a nossa relação, sempre em busca de melhorias do mercado para atender melhor o consumidor, sendo transparente nas soluções que impactam o dia a dia dos segurados”.

Wilson Pereira lembrou que já fez parte da diretoria do Sindseg PR/MS e que a instituição tem histórico de relevantes serviços prestados à sociedade. “Tínhamos coordenadorias de automóveis, de ramos elementares, que trabalhavam muito forte em conjunto com as forças policiais, chegando a reduzir os índices de roubos no Paraná, que naquele momento acabaram migrando para outros estados”.

O almoço de posse da Diretoria do Sindseg PR/MS foi restrito a cerca de 80 convidados, refletindo as diretrizes de austeridade da Confederação. Entre as autoridades e personalidades que prestigiaram o evento, estiveram presentes o diretor geral do Detran-PR Adriano Furtado e o C&O da Junto Seguros Roque Holanda, além de representantes e delegados do Sindseg PR/MS, advogados e diretores do Sincor-PR.