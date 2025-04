FenaCap apresenta dois novos nomes na equipe executiva

A recém-empossada diretoria da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) contará com dois novos profissionais experientes que se juntam à equipe executiva da entidade: o estatístico Natanael Castro, que assumirá como diretor-executivo no próximo dia 17, e o administrador Gilberto Figueira, que desde 8 de abril atua como superintendente-executivo da instituição.

Com experiência no setor de Capitalização e passagens por empresas como Icatu e SulAmérica, Natanael já desempenhou outras funções na FenaCap. Nos últimos dez anos, por exemplo, presidiu a Comissão de Produtos da federação. Seu desafio agora, com atribuições semelhantes às de um CEO, será manter uma visão estratégica e o compromisso de desenvolver ainda mais o segmento.

“Minha missão será contribuir com o mercado, buscando novas alternativas e possibilidades de negócio. Continuaremos desenvolvendo as modalidades de forma estratégica e em sinergia com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável pela regulação do setor, bem como com demais órgãos executivos e legislativos, para que o setor mantenha seu crescimento sustentável e alcance patamares relevantes para a economia brasileira”, afirma Natanael Castro, que tem formação em Estatística e Finanças.

Consultor em planejamento estratégico, Gilberto Figueira assume o cargo de superintendente-executivo com a missão de fortalecer a aproximação entre a federação e suas associadas. Ao longo da carreira, atuou em empresas de diversos segmentos, como capitalização, previdência privada, navegação, energia e cosméticos. Nos últimos dois anos, foi consultor da FenaCap, contribuindo com estudos de potencial de mercado, internacionalização do segmento e outros projetos estratégicos da entidade.

“Assumo esse novo desafio com o compromisso de aproximar ainda mais a FenaCap das associadas, criando um canal de diálogo contínuo com o setor. A ideia é entender de forma mais profunda suas necessidades e expectativas para entregar valor real às empresas de Capitalização. Mais do que isso, queremos ampliar o impacto social positivo do segmento, apoiando pessoas, fortalecendo negócios e contribuindo ativamente para o desenvolvimento do país”, diz Gilberto.