O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), em parceria com a Associação dos Corretores de Seguros do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Ascorseg), promove, no dia 24 de abril, em Uberlândia/MG, o evento “Seguros de vida: o futuro do mercado está em suas mãos”, com palestra do corretor de seguros e CEO da TGL Consultoria, Rogério Araújo.

A iniciativa, que conta com o apoio do Sincor-MG e patrocínio da Bradesco Vida e Previdência (BVP), é voltada a corretores de seguros, consultores, securitários, colaboradores de corretoras e demais profissionais do setor. O objetivo é fomentar a troca de conhecimentos, impulsionar o crescimento regional e estimular a cultura do seguro de pessoas.

O evento marca o início de uma nova fase do CSP-MG, com ações direcionadas ao interior do Estado, dentro do projeto de interiorização da entidade, que visa ampliar o alcance do conhecimento técnico, fortalecer o mercado e valorizar a atuação dos profissionais locais.

A programação terá início às 8h, na sede da CDL Uberlândia, com abertura oficial do presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello. Em seguida, também se pronunciam a vice-presidente da Ascorseg, Renata Marinho, e o novo superintendente Comercial da BVP em Minas Gerais, Paulo Rebelo dos Santos, que será oficialmente apresentado ao mercado da região durante o evento.

Na sequência, Rogério Araújo ministra a palestra central da manhã, compartilhando insights sobre tendências, oportunidades e estratégias de atuação no segmento de seguros de vida. Após a apresentação, será realizada uma mesa-redonda com os participantes, coordenada pelo diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais.

“A interiorização é um movimento natural e necessário para o CSP-MG, que sempre prezou pela disseminação de conhecimento e fortalecimento da cultura do seguro de pessoas. Começar esse ciclo em Uberlândia, com tantos parceiros engajados e um tema tão relevante, é motivo de orgulho para nós. Quem trabalha ou quer trabalhar com seguros de vida e está no Triângulo Mineiro não pode perder este evento!”, destaca Mello.

A vice-presidente da Ascorseg, Renata Marinho, destaca a importância do evento para o mercado da região. “Estamos muito felizes em receber o CSP-MG em Uberlândia para esse encontro inédito. É uma grande oportunidade de atualização, capacitação e networking para todos os profissionais que atuam no mercado de seguros. O fortalecimento da cultura do seguro de pessoas é um compromisso que compartilhamos e que ganha ainda mais força com parcerias como essa. Convidamos todos os corretores e parceiros da região para participarem conosco deste momento especial”, ressalta.

O superintendente Comercial da BVP em Minas, Paulo Rebelo, também reforça o valor da iniciativa. “Estamos extremamente entusiasmados com a realização desse encontro. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo dos corretores e parceiros que atuam no interior do Estado de Minas Gerais, para que possamos compartilhar as principais novidades em produtos, assistências e coberturas oferecidos pela Bradesco Vida e Previdência. Vamos aproveitar essa oportunidade para reforçar um tema que consideramos essencial: a responsabilidade social do corretor de seguros na vida das pessoas. Temos certeza de que este será um momento especial para troca de aprendizados e geração de novas conexões”, enfatiza.

As inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas. Interessados devem se inscrever pelo link: https://forms.gle/MsDkq4nLL93dqVRZ6

Serviço:

Evento: “Seguros de vida: o futuro do mercado está em suas mãos”

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) e Associação dos Corretores de Seguros do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Ascorseg)

Palestrante: Rogério Araújo, corretor de seguros e CEO da TGL Consultoria

Data: 24/04/2025 (quinta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Avenida Belo Horizonte, nº 1290, Bairro Osvaldo Resende, Uberlândia/MG

Inscrições: https://forms.gle/MsDkq4nLL93dqVRZ6