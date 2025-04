Estudo de resseguro é lançado em São Paulo

Com o objetivo de realizar uma análise estratégica e econômica do mercado de resseguro no Brasil e, de forma resumida, na esfera internacional, a Editora Roncarati acaba de lançar a publicação [Re]vision Research. Com periodicidade trimestral, o estudo foi concebido pela Associação Brasileira das Empresas de Corretagem de Resseguros (Abecor) e desenvolvido pelo economista e consultor Francisco Galiza e pelo executivo do mercado financeiro e de seguros Rodrigo Botti.

O relatório [Re]Vision Research é dedicado também ao Insurance-Linked Securities (ILS), com um olhar abrangente e estruturado dos movimentos mais relevantes do setor. “Como presidente da Abecor, é uma honra ver essa iniciativa se concretizando por meio de um conteúdo técnico, relevante e alinhado com os desafios e oportunidades de nosso mercado”, ressalta Eduardo Toledo Protasio de Almeida.

Na primeira edição do documento é feita uma análise dos últimos cinco anos de desenvolvimento do mercado ressegurador, que segue em trajetória de expansão consistente. Na visão de Rodrigo Botti, a publicação se soma às demais do setor para impulsionar o desenvolvimento da indústria e fortalecer a proteção da sociedade. “É um privilégio contribuir com este projeto, idealizado pelo Eduardo e desenvolvido em parceria com Pedro e Galiza, grandes amigos e profissionais que muito estimo”, acrescenta.

O economista Francisco Galiza reforça a importância da iniciativa que faz um diagnóstico preciso do resseguro no Brasil. “Acreditamos que os especialistas da área, e mesmo os não especialistas diretamente, terão satisfação em avaliar os movimentos desse segmento”, acredita Galiza. Em cada nova edição do [Re]Vision Research, haverá também a divulgação de um programa de vídeo pela TV Resseguro, da GRTV, o que acentuará ainda mais o debate.

Também honrado em participar da análise, Pedro Roncarati destaca a iniciativa da Abecor e a atuação de Botti e Galiza no projeto. “A publicação oferece informações técnicas e qualificadas aos diversos participantes do mercado, alinhando-se com o propósito da Editora Roncarati, que vem desde a época de seus fundadores”, ponderou.