A Lockton Re, braço de resseguros da corretora de seguros independente de capital fechado, anuncia Rodrigo Botti como Country Head Reinsurance Treaty no Brasil, que agora é parte da equipe da Lockton Re América Latina e Caribe (LAC).“O Brasil é, sem dúvida, um mercado muito importante em nossa região, e estamos muito satisfeitos com a chegada do Rodrigo para liderar nossa área de treaty no país. Ele trará uma vasta experiência e conhecimento para o time”, conta Tom Cunningham, Co-CEO de Resseguros Treaty para América Latina e Caribe da Lockton Re. “Continuamos a investir em capacidades e talentos para atender às demandas de clientes e do mercado. Rodrigo é uma figura reconhecida no setor e traz uma reputação excelente para a Lockton Re”, complementa.

Rodrigo Botti atuou como Vice-Presidente, CFO e Chief Actuarial and Technology Officer no IRB Re, foi sócio-fundador e CEO da Terra Brasis Resseguros e representou a Patria Re no Brasil. Ele contribuiu ativamente para o desenvolvimento do mercado de resseguros brasileiro, incluindo a estruturação de soluções inovadoras de transferência de riscos. Também presidiu a ANRe (Associação Nacional das Resseguradoras Locais) e foi Vice-Presidente da Fenaber (Federação Nacional das Empresas de Resseguros).

No início da carreira, trabalhou no mercado de investment banking, com foco em estruturação e negociação de instrumentos financeiros de renda fixa, câmbio e crédito. É formado em Engenharia pela USP, possui MBA pela Universidade de Chicago e é certificado como Associate in Reinsurance (ARe) pelo CPCU.



“Rodrigo é um executivo com um perfil relevante no setor de resseguros e financeiro no Brasil e nos Estados Unidos. Ele terá um papel fundamental na ampliação das nossas capacidades na região LAC, colaborando com os colegas da Lockton na América Latina para fortalecer ainda mais nossa proposta de valor junto aos clientes”, ressalta Pat Andreson, Co-CEO de Resseguros Treaty para América Latina e Caribe da Lockton Re.

“A chegada do Rodrigo reforça nosso compromisso em construir uma operação técnica, estratégica e cada vez mais conectada com as necessidades do mercado brasileiro. Sua liderança e experiência serão fundamentais para alavancar nossos próximos passos no país”, finaliza José Otávio, CEO, Lockton Brasil.