Bradesco Seguros lança nova edição dos eventos T&M e Talento

Este mês, o Grupo Bradesco Seguros realizou mais uma edição de dois dos eventos mais prestigiados do mercado segurador brasileiro: o T&M e o Talento de Seguros, ambos na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Com o tema “Conexões que Transformam” e inspirado na simbologia da Fênix, ícone da reinvenção, o T&M destacou o papel estratégico dos times comerciais. Já a Talento de Seguros, que está em sua 21ª edição, reuniu corretores de todo o Brasil, reforçando o compromisso da companhia com o reconhecimento e a valorização dos seus parceiros de negócios.

Mais de 1,5 mil convidados participaram das programações que combinaram treinamentos, experiências imersivas e oportunidades de networking. Os eventos comerciais também celebraram os profissionais que se destacaram no cumprimento das metas de 2024, unindo profundo conhecimento das necessidades dos clientes à excelência na oferta de soluções.

Para Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo, os tradicionais eventos no calendário do mercado segurador são excelentes oportunidades de relacionamento. “Celebrar esses encontros é sempre motivo de grande orgulho. Mais do que premiações, esses eventos são plataformas estratégicas de relacionamento com os times comerciais e com os corretores. Ao mesmo tempo em que reconhecemos os talentos que se destacaram ao longo do ano, também criamos espaços para fortalecer parcerias e apresentar novidades. São iniciativas construídas com excelência e comprometimento, sempre com foco em valorizar quem cresce junto com a gente”, diz Nogueira.

Wesley Zanetti, Superintendente responsável pela área de Eventos do Grupo Segurador, ressalta a importância dos eventos do setor. “É uma grande responsabilidade e alegria organizar alguns dos encontros mais prestigiados do mercado e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para a ampliação da nossa rede de corretores. Saber que os convidados deixam os eventos já demonstrando entusiasmo pelas próximas edições é motivo de orgulho para toda a equipe envolvida”, afirma.

Além dos times comerciais, corretores e convidados, o evento reuniu as principais lideranças da companhia, como Ivan Gontijo, Presidente do Grupo; Bernardo Castello, Diretor-Presidente da Bradesco Vida e Previdência; Ney Dias, Diretor-Presidente da Bradesco Auto/RE; entre outros.

Por mais um ano, a agência AKM assinou a produção dos eventos, que demandaram oito meses de planejamento, vinte dias de montagem e mobilizaram mais de 400 profissionais para garantir uma entrega impecável em ambos.