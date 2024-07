O CEO da Austral Re, Bruno Freire, concedeu entrevista para o Open Insurance TV e, entre outros assuntos, falou do desenvolvimento da resseguradora que concentra sua atuação na América Latina. O executivo disse que o mercado de grandes riscos é sempre desafiador devido à sua grande volatilidade. Diferente de outros tipos de seguros que contam com uma massa significativa de dados para análise, os grandes riscos possuem uma severidade acentuada, exigindo uma gestão diferenciada. “A volatilidade do mercado de resseguros é algo com que lidamos constantemente. Por isso, diversificar nossas linhas de negócios e regiões é crucial para mitigar essa volatilidade e garantir estabilidade para nossos acionistas e clientes”, explicou.

No contexto brasileiro, Freire menciona que melhorias regulatórias contribuíram significativamente para o desenvolvimento do mercado de resseguros, aberto há apenas 15 anos. No entanto, os desafios persistem, especialmente no que diz respeito às mudanças climáticas. “O meio ambiente e as mudanças climáticas são problemas globais que também impactam o Brasil, exigindo uma abordagem eficiente e proativa das empresas”, observa o CEO.

Impacto das Mudanças Climáticas

Freire revelou ainda que a Austral Re evita áreas de alto risco climático como o Caribe devido à alta exposição a furacões e outros desastres naturais e lembrou que desde 2020, a resseguradora não subscreve seguros agrícolas devido à crescente competitividade e volatilidade do mercado.

Apesar dos desafios, Freire enxerga oportunidades significativas no mercado de resseguros. A consolidação de corretores internacionais, altamente profissionais, abre espaço para novas abordagens e estratégias. “Ter mais opções de corretores é positivo, pois aumenta a competitividade e traz novas perspectivas para o mercado”, afirma.

Para saber mais sobre os desafios e oportunidades no mercado de resseguros e a visão da Austral Re, não perca a entrevista completa com Bruno Freire, CEO da Austral Re.