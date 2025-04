Stefanini compra maior parceiro da AWS na América Latina

Atendendo à crescente demanda por serviços especializados em nuvem, o grupo Stefanini, consultoria tech global, anunciou hoje a aquisição de uma participação de 60% na Escala 24×7, um Premier Partner de Consultoria da Amazon Web Services (AWS) na América Latina.



Essa movimentação estratégica permitirá que a Stefanini expanda significativamente suas ofertas de serviços em nuvem da AWS, de maneira acelerar o crescimento da Escala 24×7, que espera gerar US$ 100 milhões de receita em 2025 e capitalizar sobre o mercado de nuvem em rápida evolução na região.



Segundo relatórios recentes da IDC e do Gartner, até 2028, mais de 50% das empresas utilizarão plataformas em nuvem, com investimentos crescendo 30% anualmente. Somente no Brasil, os investimentos em nuvem em 2024 ultrapassaram US$ 1,5 bilhão, sinalizando uma rápida modernização. Apesar desse crescimento, muitas empresas latino-americanas enfrentam dificuldades na adoção da nuvem, particularmente em setores regulados como o financeiro. Os clientes precisam de parceiros confiáveis com profunda expertise para navegar em migrações complexas e garantir segurança e conformidade robustas.



A combinação do alcance global da Stefanini e suas abrangentes capacidades de transformação tecnológica com a expertise em AWS da Escala 24×7 fornecerá às organizações uma solução poderosa e completa para suas necessidades em nuvem. Este investimento proporcionará às empresas maior acesso a know-how especializado para suas jornadas na nuvem da AWS, acelerando sua migração, reduzindo custos operacionais por meio da otimização e garantindo os mais altos níveis de segurança e conformidade.



“Este investimento marca um dos nossos cinco maiores na história e destaca nossa estratégia de crescimento agressivo focada em nuvem, analytics, cibersegurança e inteligência artificial”, disse Marco Stefanini, fundador e CEO Global do grupo Stefanini. “Trazer a Escala 24×7 para nosso grupo acelerará significativamente a entrega de novos projetos em nuvem da AWS na América Latina, uma região onde ambas as empresas têm forte presença. O foco profundo em AWS e a expertise deles complementam perfeitamente nossas capacidades existentes, permitindo-nos oferecer ainda mais valor aos nossos clientes”.



Os clientes podem esperar uma integração perfeita de serviços, aproveitando as práticas de próxima geração da AWS da Escala 24×7 junto com o amplo portfólio de serviços da Stefanini. Esta colaboração proporcionará uma abordagem unificada para a transformação em nuvem, respaldada por uma equipe de mais de 250 especialistas em nuvem, mais de 380 certificações globais, 13 competências da AWS e um forte histórico de 1.500 projetos bem-sucedidos em 19 países, incluindo projetos para clientes como Snap Finance, Allianz, Bancolombia, Banesco Group, Establishment Labs e Grupo Quimmco, entre outros.



Para os clientes da Escala 24×7, esta aliança significa que agora se beneficiam de uma parceria reforçada pela confiabilidade estabelecida do grupo Stefanini, além de acesso simplificado à sua suíte abrangente de soluções em tecnologia (Stefanini Technology): aplicações, infraestrutura, digital workplace, plataformas empresariais; e de suas outras seis unidades de negócios – Data & Analytics, Cyber, Financial Tech, Operations, Commerce & Marketing, Manufacturing & Supply Chain digitais, todas potencializadas pela experiência e capacidades de mais 14 anos trabalhando com IA generativa.



Segundo Bruno Caloi, diretor de Fusões e Aquisições do grupo Stefanini, este plano de negócios está estruturado em duas fases: “Primeiro, aprofundaremos nossa prática de AWS em nossa base de clientes atual e em outros clientes na América Latina. Em seguida, planejamos uma segunda fase, focada na expansão das capacidades da Escala 24×7 no Brasil.” Ainda segundo o executivo, desde o início das discussões, a Stefanini reconheceu nos fundadores uma capacidade técnica excepcional e um forte ajuste cultural. “Eles permanecerão à frente da empresa ao lado de sua equipe executiva, e estamos confiantes de que se tornarão a plataforma global da Stefanini para serviços em nuvem da AWS.”



“Estamos empolgados em unir forças com o grupo Stefanini, aprofundar nossos serviços e ofertas para clientes atuais e futuros na LATAM e, em um momento posterior, expandir nosso alcance para novos mercados, incluindo o Brasil, aproveitando a extensa rede de clientes da Stefanini”, afirmou Alejandro Planas, CEO da Escala 24×7. “Apenas 25% dos dados corporativos estão atualmente na nuvem, e a sinergia entre nossas empresas criará uma oferta atraente e competitiva, permitindo-nos escalar e melhorar o serviço atualmente prestado aos nossos clientes atuais e futuros em suas jornadas de transformação em nuvem, com a forte chancela do grupo Stefanini.”