O valor coletivo das 100 maiores marcas de seguros do mundo cresceu 9% em 2024, comparado com 2023, de acordo com um novo relatório da Brand Finance, a consultoria mundial em avaliação de marcas. Nove das dez marcas de seguros mais valiosas estão crescendo em 2025.

A Ping An Insurance continua sendo a marca de seguros mais valiosa pelo 9º ano, com um valor estável de US$ 33,6 bilhões, impulsionado pela forte familiaridade na China e crescimento constante em seguros de vida, saúde e P&C, apesar dos desafios de lucratividade em 2023.

A Allianz cresceu 9% em valor de marca para US$ 26,7 bilhões, diminuindo a diferença no topo do ranking. A Allianz teve um forte desempenho financeiro em todos os segmentos, beneficiando-se de um fluxo de renda diversificado. A pesquisa da Brand Finance descobriu que a presença global da Allianz e a alta familiaridade com a marca foram os principais impulsionadores do crescimento do valor de sua marca, principalmente na Europa.

Jonathan Ong, Diretor Associado da Brand Finance comentou: “O crescimento sólido das principais marcas de seguros do mundo é ainda mais impressionante dados os crescentes desafios que elas enfrentam, principalmente devido às mudanças climáticas. Desastres naturais cada vez mais frequentes e severos aumentaram as reivindicações e perdas, pressionando as seguradoras a se adaptarem. Enquanto algumas se retiraram de regiões de alto risco, a indústria navegou por esses desafios por meio de preços estratégicos e diversificação de riscos para manter a estabilidade e o crescimento. O crescimento do mercado dos EUA é particularmente forte, com nossa pesquisa descobrindo que as marcas de seguros dos EUA agora respondem por um quarto do valor da marca das 100 maiores marcas globais de seguros do mundo.”

A Nissay/Nippon Life Insurance é a marca de seguros de crescimento mais rápido, com alta de 94% para US$ 9,2 bilhões. Esse crescimento é impulsionado pelo aumento das receitas e pela expansão além do mercado doméstico, incluindo a aquisição em 2024 de uma participação de 20% na Corebridge Financial, sediada nos EUA.

A PZU é a marca de seguros mais forte com uma pontuação do Índice de Força da Marca (BSI) de 94,4 em 100. A classificação de marca AAA+ correlata da marca a coloca entre algumas das marcas mais fortes do mundo globalmente, em todos os setores. A China Life Insurance também possui uma classificação AAA+ com uma pontuação BSI de 93,5 em 100. Assim como a PZU, ela opera exclusivamente em seu mercado doméstico, refletido por sua forte familiaridade.



Todos os anos, a consultoria de marcas Brand Finance coloca 6.000 das maiores marcas do mundo à prova e publica mais de 100 relatórios, classificando marcas em todos os setores e países. As 100 marcas de seguros mais valiosas e fortes do mundo estão incluídas no relatório Brand Finance Insurance 100 2025.

O valor da marca é entendido como o benefício econômico líquido que um proprietário de marca alcançaria ao licenciar a marca no mercado aberto. A força da marca é a eficácia do desempenho de uma marca em medidas intangíveis em relação aos seus concorrentes. A classificação completa, insights adicionais, gráficos, mais informações sobre a metodologia e definições dos principais termos estão disponíveis no relatório Brand Finance Insurance 100 2025.