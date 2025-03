Garantir que todos os embarques de cargas sejam averbados, sem falhas, antes do início da viagem, sempre foi visto com “algo impossível” pelo ecossistema de seguros de transporte de cargas no Brasil. Essa realidade, porém, não é mais uma verdade absoluta, já que, de forma inédita, uma nova tecnologia, criada pela SmartLoad, está mudando essa lógica.

Trata-se de um Sistema Híbrido de averbação, lançado pela empresa de tecnologia especializada em averbação para seguros de transporte de cargas, que garante 100% de comunicação de embarques por meio de redundância de checagem, com parte sendo feita por API e parte buscando os CT-es ( Conhecimento de Transporte Eletrônico) faltantes diretamente na fonte fiscal competente.

De acordo Edilson Lopes, especialista em averbação de cargas e CEO da SmartLoad, o Sistema Híbrido é uma junção de duas tecnologias desenvolvidas pela empresa: o SmartBox 3.0 (Extrator de XML diretamente do Sefaz) e o SmartBox 2.0 (Integração entre o sistema emissor de documentos/TMS e o sistema da SmartLoad).

“Ao longo dos últimos 3 anos, desenvolvemos duas formas muito eficientes de comunicar embarques, porém, com foco em desenvolvimento e inovação contínua, buscávamos algo além. Foi então que tivemos a ideia de testar um sistema híbrido exclusivo para os transportadores que, unificando as duas soluções em redundância, se mostrou o mais confiável, simples e eficiente de todo o mercado de seguros de transportes de carga”, destaca o executivo.

Como funciona o sistema híbrido

O Sistema de Gerenciamento do Transportador (TMS) interligado com o Sistema Híbrido da SmartLoad, emite os CT-e referentes aos embarques diários, que geram uma sequência numérica para o órgão fiscal competente. Assim, automaticamente acontece a averbação de cargas, após a comunicação das informações à seguradora.

Após esse processo, em questão de segundos, o nosso Sistema Híbrido também faz a checagem diretamente com o Sefaz para checar se todas as notas de uma determinada sequência foram averbadas/comunicadas à seguradora, antes do veículo iniciar a viagem até o destino final.

Ou seja, de forma inédita no mercado de seguros de transporte de cargas, a redundância faz com que nenhuma NF seja ignorada, garantindo o seguro pleno aos transportadores e a visão total do risco por parte das seguradoras.

Com isso, o CEO destaca que a empresa alcançou a sua maior missão ao proporcionar para o mercado, pela primeira vez, a possibilidade de averbar em sua totalidade, os documentos fiscais das operações logísticas, para que 100% sejam averbados e comunicados, fomentando a sustentabilidade financeira ao ecossistema de seguros de carga.

Ele destaca ainda que essa inovação beneficia não apenas transportadores e seguradora, mas também corretores, que geram uma carteira mais segura, sem falhas e sem a possibilidades de negativas de indenizações aos seus clientes por falta de averbação, algo que era comum ao mercado até então.