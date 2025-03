Mapfre patrocina “Tom Jobim Musical” que estreia em São Paulo

A Mapfre é uma das patrocinadoras do espetáculo biográfico “Tom Jobim Musical’, que homenageia um dos artistas brasileiros mais reverenciados no mundo todo. Após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, é a vez do público paulistano receber a peça que retrata a vida de um dos maiores gênios da música brasileira a partir de hoje (06/03), no Teatro Villa Lobos.

A primeira biografia musical de Tom Jobim transporta os espectadores até a Ipanema dos Anos 50 e retrata cada fase da ascensão do “Pai da Bossa Nova”. Por meio de famosas melodias e letras poéticas como “Garota de Ipanema”, “Corcovado” e “Águas de Março”, o espetáculo proporciona uma jornada no tempo, enaltecendo a importância de Antônio Carlos Jobim no mundo da música nacional e internacional.

Tatiana Cerezer, diretora de comunicação e marketing da Mapfre, enfatiza a importância de apoiar iniciativas culturais que celebram a identidade brasileira. “Ao patrocinar iniciativas culturais como esta, a seguradora busca fortalecer os laços com a brasilidade e reforça nosso apreço pela riqueza cultural do Brasil. Acreditamos que seu legado musical, que transformou a música global, deve ser celebrado e lembrado sempre que possível. Sentimos muito orgulho em fazer parte desse projeto, que busca manter viva a memória desse artista singular e garantir que sua obra continue a encantar e inspirar pessoas de todas as idades“, destaca a executiva.

Estrelado por Elton Towersey interpretando Tom Jobim e Otávio Müller no papel de Vinicius de Moraes, a produção terá a participação de 27 atores e 13 músicos, com texto de Nelson Motta e Pedro Brício. A direção é de João Fonseca, responsável por grandes musicais de artistas de sucesso como Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller, com direção musical de Thiago Gimenes, compositor, maestro e veterano em assinar grandes espetáculos de Teatro Musical.

A temporada em São Paulo vai de 06 de março a 15 de junho de 2025 com apresentações de quinta a domingo. Todas as sessões possuem audiodescrição e libras e os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla. Os preços variam entre R$ 21,00 e R$ 320,00 e podem ser adquiridos sem taxa de conveniência na bilheteria do teatro e no totem de vendas no Shopping Villa Lobos. Clientes Club Mapfre têm 30% de desconto na compra de ingressos inteiros, com o limite de dois ingressos por CPF.