EXCLUSIVO – Depois de realizar uma série de ajustes em sua operação e estruturar a sua equipe técnica, a Mapfre anunciou o selo Corretor+, para contemplar os corretores com mais relacionamento com a companhia. O CEO adjunto de Negócios, Oscar Celeda, ressaltou o importante papel do Brasil nos negócios internacionais ca seguradora e disse que, após a organização de produtos, o foco agora é no canal de distribuição. “O corretor de seguros permeia toda a nossa operação e nossa missão é atendê-lo nas suas necessidades”.

A nova diretora executiva do Canal Corretor da seguradora, Karine Brandão, apesar de estar na companhia há menos de 60 dias, afirma que a Mapfre possui a melhor plataforma de crescimento de comercialização do Brasil. Ao lado de cinco diretores territoriais, a executiva declara que foi realizado um grande investimento para o reforço da marca e a fidelização dos corretores de seguros.

O projeto Mapfre + Corretor dividiu os 19 mil corretores de seguros que atuam com a companhia em cinco categorias: Bronze, Prata, Ouro, Diamante e Rubi. Os que estão iniciando suas operações com a empresa e estão na categoria Bronze e Prata são atendidos pelo Centro de Atendimento online Mapfre ON, em uma base tecnológica sediada na cidade de São Carlos/SP. Os benefícios para os corretores vão desde treinamento e capacitação, passando pelo ferramental, e com recompensas dentro da estrutura.

Os profissionais que participam das outras três categorias são atendidos pela equipe comercial de cada região específica do Brasil. “Queremos crescer dois dígitos, acima do mercado”, sentencia Karine. Para receber o selo Corretor + é um selo para aqueles que possuem mais de 30% de sua produção na companhia, que ele atue como embaixador e que ele participe da jornada de desenvolvimento de produtos e serviços inovadores. 380 corretores no Brasil já estão neste grupo e serão aceitos novos corretores para participarem deste grupo.

A Mapfre é uma companhia multiprodutos, com prateleira muito ampla, atendendo do pequeno, médio ao grande risco, atingindo o consumidor desde o massificado até o agro ou riscos industriais. O foco neste primeiro momento da nova campanha para os corretores será nos produtos de automóvel, massificados, patrimonial, rural e vida.

Karine adiantou que a grande novidade é o lançamento, no seguro de automóvel, do produto de roubo e furto, cujo custo é 50% mais barato do que o produto compreensivo. Ele possui algumas assistências atreladas. Outra novidade é a cobertura de franquia do seguro automóvel como benefício no seguro residencial.

Kelly Lubiato