Evoy projeta crescimento de R$3 bilhões em venda

A Evoy Consórcios projeta atingir a marca de R$ 3 bilhões em vendas em 2025, consolidando-se como a única administradora de consórcios independente, sem vínculo com grupos empresariais e sem fundo de investimentos, a receber autorização do Banco Central nos últimos 20 anos. Este objetivo reflete um crescimento expressivo, com um aumento de 125% no faturamento, em relação ao ano anterior, quando a empresa ultrapassou R$ 1 bilhão em vendas, destacando-se em um setor competitivo e desafiador.

Em 2024, a Evoy apresentou um acréscimo de mais de meio bilhão de reais em vendas, com mais de R$1 bilhão em carteiras de crédito ativas, reforçando seu compromisso com a transparência e a excelência em soluções financeiras. Para 2025, a expectativa é que o faturamento bruto atinja R$200 milhões.

O crescimento contínuo é resultado de uma série de ações estratégicas implementadas nos últimos meses, como a modernização da plataforma digital, que facilitou o processo de adesão e gestão de consórcios, e a expansão da presença geográfica, com o objetivo de alcançar novos públicos em regiões chave. Além disso, a criação de planos mais flexíveis, adaptadas ao perfil de cada cliente, tem sido um diferencial importante no crescimento da empresa.

“A Evoy está pronta para transformar os desafios do setor de consórcios em oportunidades. Nossa meta de alcançar R$ 3 bilhões em vendas em 2025 reflete nossa confiança na equipe e na capacidade de adaptação às mudanças do mercado. O consórcio é a forma mais justa e acessível de obter crédito, promovendo educação financeira e planejamento. Seja em cenários de juros altos ou baixos, continua sendo a melhor opção para quem busca adquirir bens ou serviços com segurança, ampliando o acesso ao crédito de forma planejada e sem juros”, afirma Marcelo Lucindo, fundador e CEO da Evoy Consórcios.