 PIX Premiado contempla novo beneficiário da Seguradora ALM

A Seguradora ALM segue contemplando seus beneficiários em 2025. A técnica de enfermagem, Paloma Marques, 25 anos, moradora de Anchieta, no Rio de Janeiro, levou o PIX Premiado no valor de R$ 30 mil reais. Quem entregou a premiação foi Grace Domingos, coordenadora do serviço de atendimento ao cliente.

Para Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM, os jovens também se preocupam com o futuro e a proteção financeira. “Em um mundo cheio de imprevistos, a contratação de seguros é prioridade não só para os mais experientes, mas também para os mais jovens. Prova disso é percebermos as pessoas mais novas atentas a esse aspecto. A juventude pode utilizar o seguro de vida para começar a construir um patrimônio e facilitar a transferência de bens.O seguro é para todos e a companhia se baseia em proporcionar uma base sólida para um futuro tranquilo para a sociedade”.

O seguro de vida, também para jovens, oferece proteção financeira e pode ser uma ferramenta importante para planejar o futuro. Ele geralmente apresenta custos mais baixos do que os seguros para pessoas mais velhas, permitindo que os jovens comecem a construir um patrimônio. É importante analisar as opções de cobertura, como morte, invalidez e doenças graves, e comparar o plano mais adequado às suas necessidades e objetivos.