E4 apresenta novidades aos corretores com a Seguros Unimed

A E4 Soluções, assessoria em seguros, promoveu, no dia 20 de março, o evento “Degustando Negócios com a Seguros Unimed”. Com formato inovador, o encontro reuniu corretores parceiros para uma imersão nos produtos e novidades da seguradora. O local escolhido foi o Roof Top 27, do Hotel Intercity, em Salvador/BA.

O evento contou com a presença do superintendente Comercial de Produtos Saúde e Odonto da Seguros Unimed, Rodrigo Aguiar, que apresentou aos participantes as recentes mudanças e reposicionamento da companhia, incluindo adequações na rede credenciada e novas estratégias comerciais.

Segundo o diretor de Operações da E4 Soluções, Ulisses Brito, o evento foi concebido para oferecer aos corretores um modelo interativo de aprendizado e networking, utilizando o conceito de menu degustação. “Cada produto foi apresentado como um prato do cardápio, desde os seguros de ramos elementares, que serviram de entrada, até os produtos de saúde e odontológicos, que compuseram o prato principal. Finalizamos com os seguros coletivos por adesão, como a sobremesa”, explicou.

Além de proporcionar um ambiente dinâmico para os corretores conhecerem melhor as opções de proteção da companhia, o evento também marcou o lançamento do produto PME Odonto da Seguros Unimed, em parceria com a E4 e a Solidus Administradora. O novo modelo permite a comercialização de planos para pequenas e médias empresas a partir de duas vidas, tornando a solução em saúde bucal mais acessível e competitiva.

As apresentações foram encerradas com a “palavra do chef”, momento em que Rodrigo Aguiar fez um balanço do encontro, reforçou as estratégias da companhia e destacou as vantagens competitivas dos produtos elencados, consolidando a experiência de imersão no portfólio da seguradora.

“Temos uma relação sólida e estratégica com a E4 Soluções, que tem desempenhado um papel fundamental na expansão da nossa carteira e na aproximação com os corretores locais. Este evento reforça o compromisso de continuarmos aprimorando nossos produtos e oferecendo soluções mais atrativas ao mercado”, afirmou o executivo.

Para o diretor Comercial da E4 Soluções, Eduardo Souza, o encontro consolidou a empresa como referência no mercado segurador da região. “Nosso objetivo foi fortalecer o vínculo com os corretores e apresentar as novidades da Seguros Unimed de maneira inovadora. O lançamento do PME Administrado, em parceria com a Solidus, representa uma grande oportunidade para os profissionais ampliarem suas ofertas e conquistarem novos clientes”, destacou.

Já o gerente Comercial da E4, Douglas Mota, enfatizou a relevância do evento para os corretores parceiros. “Foi um momento de troca e aprendizado visando ao crescimento do mercado. A presença dos principais corretores da nossa base demonstra o interesse em fortalecer essa parceria e impulsionar novos negócios. Estamos certos de que este é apenas o primeiro de muitos encontros estratégicos que realizaremos ao longo do ano”, pontuou.

Atualmente, a E4 Soluções atua como assessoria da Seguros Unimed nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Funcionando como um braço comercial da companhia, a empresa oferece suporte técnico, comercial e operacional aos corretores, auxiliando no desenvolvimento de negócios e na expansão da presença da seguradora nessas regiões.