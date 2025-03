OneSurety transforma a gestão de seguro garantia no Brasil

O mercado de seguros no Brasil acaba de ganhar um novo aliado: a plataforma OneSurety, uma solução tecnológica desenvolvida pela Oneglobal para transformar a gestão de seguro garantia. Disponível em Português, Inglês e Espanhol, a ferramenta promete revolucionar a forma como as empresas administram suas apólices, trazendo agilidade, segurança e transparência para o setor.

A Head Global de Garantia e Crédito da Oneglobal, Tatiana Moura, destaca que a nova solução foi criada para modernizar e automatizar a gestão de apólices, tornando os processos mais dinâmicos e seguros. “A OneSurety oferece um gerenciamento completo e automatizado, permitindo que as empresas tenham total controle sobre suas apólices, minimizando riscos e maximizando a eficiência operacional”, afirma.

Inovação e Tecnologia na Prática

A OneSurety se diferencia ao oferecer uma gestão completa e personalizável do portfólio de garantias. Entre os principais recursos da plataforma, destacam-se:

Gestão Estratégica: Dashboards customizados, relatórios detalhados e acompanhamento de limites e taxas aprovadas.

Automação de Processos: Emissão online de apólices com integração via APIs, gestão de renovações e atualizações monetárias, e histórico completo de endossos e emissões.

Gestão Financeira Integrada: Controle de boletos e faturas, e conciliação financeira automatizada.

Mais Controle e Eficiência para Empresas: Workflow personalizável, gestão de alçadas, empresas e áreas específicas.

Com uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas, a plataforma oferece:

Visão 360° do portfólio com filtros personalizáveis.

Controle total e on-line sobre emissões, endossos e renovações.

Helpdesk e suporte técnico especializado.

Agendamento de relatórios automáticos.

Disponibilidade de todas as modalidades de seguro garantia.

Bruno Dalmoro, diretor de garantia e crédito da Oneglobal Brasil, ressalta os benefícios operacionais da plataforma: “Nosso foco é atender grandes clientes com operações complexas de seguro garantia. Gestão do legado de apólices, compliance, fluxos internos, automatizações e gestão financeira são desafios que resolvemos com a OneSurety. Esse avanço, aliado a uma equipe técnica robusta, garante que nossos clientes tenham o suporte necessário para otimizar a sua gestão de seguros.”

O sistema foi desenvolvido com foco na segurança e conformidade, oferecendo ambiente seguro e criptografado, em conformidade com a LGPD, incluindo controle de acessos e permissões e rastreabilidade de todas as ações.

Com a digitalização dos processos e a implementação de tecnologia avançada, a plataforma promete otimizar a administração das apólices e garantir um mercado mais eficiente e confiável.