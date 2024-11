Bradesco Vida e Previdência amplia portfólio de previdência

A Bradesco Vida e Previdência está ampliando seu portfólio de fundos de investimento em previdência privada, com o lançamento de três produtos que investem em ativos de renda fixa, renda variável e multimercados: Bradesco Juros e Moedas Multimercado PGBL/VGBL, Bradesco Equity Hedge Responsabilidade Limitada Multimercado PGBL/VGBL e Bradesco Multigestores II Crédito Privado/PGBL.

“Nossa grade de fundos possui hoje mais de cem produtos, contando com a parceria das mais renomadas gestoras. Fechamos 2023 com captação líquida positiva de cerca de R$ 7 bilhões e já alcançamos o montante de R$ 8 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, um crescimento de 82% frente ao mesmo período do ano passado, com saldo positivo em todos os meses do ano. Os números refletem a consistência e a assertividade da estratégia adotada ao longo dos últimos anos e a competitividade do nosso atual modelo, que combina a atuação de gerentes de relacionamento, especialistas de investimentos, plataformas especializadas de previdência e corretores”, destaca Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Elaborado em parceria com a Bradesco Asset Management, classificada pelo Guia de Fundos do Valor FGV como melhor gestora de fundos de Previdência do Brasil pelo quarto ano consecutivo, com mais de R$ 900 bilhões sob gestão, o Bradesco Juros e Moedas Multimercado PGBL/VGBL busca retorno acima do CDI nos mercados de taxas de juros pós e prefixados, índices de preços e moeda estrangeira, sem necessidade de concentração em alguma classe específica.

Por apresentar baixa correlação com outros produtos de renda fixa e multimercados, contribui para a diversificação da carteira do investidor. Além de movimentos estruturais, o novo produto contempla posições táticas, visando capturar janelas de oportunidade fora dos parâmetros estratégicos do fundo.

Já o Bradesco Equity Hedge Responsabilidade Limitada Multimercado PGBL/VGBL, também administrado pela Bradesco Asset, tem foco na alocação de ativos de renda variável, buscando assimetrias – posições compradas (long) e vendidas (short) – que gerem resultados positivos em diferentes momentos da Bolsa, superando o CDI no longo prazo. A possibilidade de captura de resultados tanto com a alta quanto com a baixa das ações é um dos principais diferenciais do produto.

Por fim, o Bradesco Multigestores II Crédito Privado passou a ser oferecido na modalidade PGBL, indicada para contribuintes da Previdência Social que fazem a declaração de IR no modelo completo. Com aplicação a partir de R$ 50, o novo produto busca rentabilidade por meio de oportunidades em crédito privado de renda fixa com estratégias e gestores diversificados, podendo incluir ativos do mercado internacional.