Usebens Seguradora e ApliCap se unem para engajar clientes

Em busca de oferecer mais soluções, a Usebens Seguradora se une à ApliCap, especialista em capitalização, para promover produtos de capitalização na Modalidade Incentivo. A parceria estratégica visa engajar os clientes por meio de sorteios, transformando a relação em uma experiência interativa e vantajosa.

O Gerente de Produtos da Usebens Seguradora, Rafael Fogimoto, destaca a importância dessa abordagem para o mercado: “Os consumidores buscam diferenciais ao contratarem o seguro e os sorteios se tornam uma estratégia atrativa de incentivo. As empresas que adotam essa prática conseguem fortalecer a fidelização de seus clientes, aumentando a retenção e engajamento. Nossa parceria com a ApliCap reforça a credibilidade e confiança para todos os envolvidos”, ressalta.

A cooperação entre companhias possibilita que os clientes da Usebens tenham liberdade para estabelecer o valor dos sorteios e a frequência, que pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Responsável por toda a operação, a ApliCap Capitalização garante segurança e transparência no processo. Desde a elaboração do regulamento, inscrição na Susep, apuração dos sorteios até o pagamento dos prêmios, a empresa gerencia todas as etapas para que os parceiros possam focar em seus negócios.

Diego Zugno, diretor da ApliCap, reforça os benefícios dessa parceria: “Estamos muito satisfeitos com essa colaboração. Nossa parceria já dura cinco anos, e os resultados são sempre positivos. Na ApliCap, cuidamos da regularização de todas as etapas dos sorteios, permitindo que nossos parceiros se concentrem em suas operações e colham os benefícios gerados por essas ações”, afirma.

Benefícios e funcionamento

A capitalização na Modalidade Incentivo é uma ferramenta estratégica para empresas que desejam realizar campanhas promocionais com sorteios. Além do diferencial competitivo, essa modalidade contribui diretamente para atrair novos clientes, fidelizar consumidores ativos, aumentar vendas, fortalecer a marca e impulsionar o giro de estoque.

Seu funcionamento é simples: a empresa adquire uma série de títulos de capitalização e concede aos seus segurados o direito de participação nos sorteios como incentivo a um comportamento específico, como a compra ou contratação de seguros e serviços. A Sociedade de Capitalização fica responsável por todas as etapas da campanha, desde a elaboração do regulamento até a apuração e pagamento dos contemplados, garantindo conformidade e transparência no processo.

Através dessa aliança, a Usebens Seguradora e a ApliCap reiteram sua responsabilidade com a inovação no atendimento ao segurado, soluções que incrementam o valor e intensificam a lealdade no segmento de seguros.