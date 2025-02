Split Risk capta R$ 50 milhões e aguarda licença da Susep

A Split Risk anunciou a captação de R$ 50 milhões com os grupos HSR Soluções e Participações, que investe em empresas que complementam o ecossistema de mobilidade como meios de pagamentos e vistoria online; e a La Barca Empreendimentos, holding que conta com diversos projetos e investimentos nos segmentos imobiliário, financeiro e de tecnologia.

Entre os nomes que terão participação na Split Risk estão Romi Ferreira Campos dos Santos, Sanders Luke da Silva Maciel e Emanuel Diego da Silva Maciel, pela HSR. Já pela La Barca, Humberto Pereira Carneiro e Luciano Mathias Penha, ex-controladores da Up Brasil e Policard.

“Estamos muito felizes em conseguir o apoio de dois grandes grupos de investidores que acreditam no nosso plano de negócios,” afirma Pedro Pires, CEO da Split Risk

Fundada em 2020, a seguradora encerrou o ano passado com mais de R$ 43,8 milhões em prêmios, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep)”. Esse desempenho a tornou a maior insurtech do Sandbox, responsável por quase metade dos prêmios emitidos por todos os outros 30 participantes, nos últimos dois anos.

“Parte do sucesso está no nosso modelo de negócios de IaaS (Insurance-as-a-service). Para atrair um público que ainda não consome seguros, oferecemos regras flexíveis, como a contratação por assinatura (pré-pago), sem análise de perfil e de forma facilitada. Além disso, a nossa emissão de apólice é mensal e o cancelamento é simplificado. De toda a base de clientes, somos a primeira apólice de seguros para mais de 65% deste público”, destacou Pires.

Agora a seguradora aguarda a publicação da licença definitiva pela Susep. O pedido para atuar fora do ambiente regulatório da autarquia foi protocolado em setembro de 2024 e a expectativa é que a autorização seja emitida nas próximas semanas. Parte do recurso captado será utilizado para composição das reservas técnicas e investimentos em tecnologia, com foco no futuro das operações.

Com a licença definitiva para operar no mercado, a Split Risk pretende ampliar sua atuação e oferecer soluções nos segmentos Vida e Residencial com apólices anuais, por meio do novo parceiro. A meta da companhia é chegar a R$500 milhões de prêmio emitido até o fim de 2026.