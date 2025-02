Mario Sagredo chega ao time de sinistros do ASAS Group

Mario Sagredo assume a liderança do time de Sinistros, trazendo consigo conhecimento técnico e experiência consolidada como Superintendente de Sinistros ASAS. De estagiário da área de engenharia de uma seguradora no Rio de Janeiro a gerente de sinistros Auto/Transportes da ESSOR Seguros, muita coisa mudou no mercado de seguros. Essa percepção sobre o lugar da mudança nos seguros é uma das características da atuação de Sagredo, pois estar preparado para buscar oportunidades de crescimento em momentos de transição é um diferencial importante em todos os segmentos.

‘‘Passei por várias seguradoras do RJ e RS, por várias mudanças do mercado segurador e pela abertura do mercado de resseguro. Sem dúvida, o fator determinante foi a capacidade de me adaptar e entender que nada é perene e que mudanças, ainda que inicialmente possam parecer traumáticas, sempre apontam para uma nova oportunidade de revisão ou recomeço’’, destaca Sagredo.

A passagem pela área de sinistros da ESSOR Seguros foi um diferencial para a chegada de Sagredo ao tim, conforme a estratégia de negócios que prioriza parcerias sólidas, sempre buscando a integração e o equilíbrio nas operações de seguro e resseguro e oferecendo excelentes resultados ao parceiros. ‘‘O fato de conhecer nosso parceiro me permite atuar com mais assertividade junto às diversas áreas da seguradora, pois, enquanto estive à frente da gestão de sinistros da seguradora, tive contato com vários setores, o que hoje facilita muito minha atuação junto aos negócios, prestadores e colegas’’, explica o gerente.

Sagredo define três pontos de atenção observados no mercado de seguros atual que conduziram sua atuação como gerente de Sinistros do ASAS Group: normatização de processos, atuação junto aos parceiros e comunicação interna, a fim de incrementar o diálogo entre a área de sinistros e demais setores da ASAS.

‘‘A estratégia para cumprir estes objetivos passa pelo conhecimento e integração com os colaboradores e prestadores da área, bem como ampliar o contato com nossos parceiros e seguro e resseguro’’, afirma. De forma sucinta, Sagredo destaca como sua bagagem profissional pode somar às operações do ASAS Group: ‘‘Trago conhecimento técnico, resiliência, experiência na gestão de processos/pessoas e dedicação para atingir os objetivos propostos pela empresa’’.

Sobre a contratação, o Deputy CEO do ASAS Group, Guillermo Delfino, acrescenta: “Estamos muito felizes por Mario ter aceitado o desafio de vir para a empresa. Nessas primeiras semanas, já pudemos perceber um excelente match cultural com o restante do time e o quanto ele pode agregar à equipe.”