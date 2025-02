Samplemed firma parceria com insurtech suíça dacadoo

EXCLUSIVO – Samplemed anunciou nesta sexta-feira (31) aliança com a insurtech suíça dacadoo, multinacional reconhecida por sua tecnologia em engajamento digital de saúde e quantificação de riscos.

Essa parceria tem como objetivo otimizar a plataforma s.360 Life Underwriting SaaS da Samplemed, integrando o Risk Engine da dacadoo, uma solução para avaliação de riscos de saúde. Utilizando dados científicos, o Risk Engine oferece estimativas de mortalidade e morbidade, além de questionários personalizados e uma gestão dinâmica de informações, tornando o processo de subscrição mais eficiente.

“Vimos na dacadoo uma parceria ideal, pois além de obterem uma solução inovadora, é uma empresa que apresenta características de complementaridade muito fortes conosco”, destaca o CEO da Samplemed, Silas Kasahaya.

A plataforma foi idealizada em meados de 2022, com o intuito de mensurar todas as facetas da saúde humana: física, mental, alimentação e atividade física, e outros em tempo real, por meio de um score de 0 a 1000. O produto é fruto de estudos e mais de 400 mi de anos/vida de dados cívicos, o que chamou atenção das seguradoras de vida.

​​”É um ecossistema completo de análise de riscos, apesar de ainda estar em evolução, mas tem tudo que uma seguradora precisa para fazer a gestão do risco do seguro de vida. O subscritor tem um panorama de tudo que está acontecendo com a saúde do consumidor. Podemos falar que esse é o estado da arte da subscrição de riscos”, completa o Diretor Comercial da Samplemed, Mário Jorge Pereira.

As expectativas para ambas as empresas em relação à parceria são positivas. A aceitação do mercado tem sido muito boa, especialmente entre os corretores, que veem grandes oportunidades ao incorporar o novo produto em suas ofertas.Todas as partes envolvidas acreditam que a parceria trará benefícios mútuos, ampliando as oportunidades de crescimento e expansão em novos mercados, o que reforça a confiança em um futuro promissor para todos os envolvidos.

“Nós visitamos duas seguradoras e a aceitação foi impressionante. Os olhos dos seguradores brilhavam com a oportunidade de ofertar isso ao cliente”, ressaltou Pereira.

“É uma aliança na qual todas as empresas saem ganhando. Consigo acelerar minhas vendas por uma empresa muito bem quista no Brasil, e ser introduzido no setor nacional. Posso retribuir introduzindo a Samplemed da mesma forma em escala internacional, pois somos conhecidos lá fora”, conclui o Diretor de Operações da Dacadoo, Manuel Heuer.

Lucas Monteiro